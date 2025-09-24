حزب "المصريين": ذكرى اليوم الوطني للمملكة السعودية يُجسد تاريخًا عريقًا

تقدّم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بأحرّ التهاني القلبية وأصدق التبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الشقيق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ95 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يُجسّد تاريخًا عريقًا ومسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات.

وأكد ”أبو العطا“، في بيان اليوم الأربعاء، أن اليوم الوطني السعودي ليس مجرد ذكرى تاريخية عابرة، بل هو مناسبة وطنية تحمل في طياتها دلالات عميقة عن وحدة الصف وبناء الدولة الحديثة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – طيب الله ثراه – الذي وضع اللبنة الأولى لمملكة قوية راسخة على أسس من العدل والحزم والإيمان، لتواصل اليوم مسيرتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن المملكة العربية السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر وللأمة العربية والإسلامية، مشددًا على أن العلاقات المصرية – السعودية نموذج راسخ في التضامن الأخوي، والشراكة التاريخية الممتدة، والمصير المشترك الذي يربط الشعبين الشقيقين في مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها المملكة في السنوات الأخيرة بقيادة الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية السعودية 2030، تمثل نقلة نوعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تحولت المملكة إلى ورشة عمل كبرى تستهدف تنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا، وهو ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في النهضة العربية المعاصرة.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الشعب المصري يشارك شقيقه السعودي فرحته بهذه الذكرى الغالية، مؤكدًا أن ما يربط الشعبين من روابط الدم والدين والمصير المشترك، يجعل كل إنجاز سعودي مصدر فخر لكل عربي، وكل نجاح سعودي هو دعم وتعزيز لمكانة الأمة بأسرها.

وأعرب ”أبو العطا“ عن ثقته في أن المملكة العربية السعودية ستواصل دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، وستظل قلعة حصينة تدافع عن قضايا الأمة وتعمل على تعزيز استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن القيادة السعودية أثبتت في كل المواقف التاريخية أنها سند للعرب، وحائط صد أمام كل ما يهدد استقرارهم ووحدتهم.

ورفع المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب ”المصريين“ خالص دعواته بدوام الأمن والأمان والازدهار للمملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، داعيًا الله أن يحفظ الشعب السعودي، وأن يديم على المملكة نعم الاستقرار والتنمية، وأن تبقى رايتها خفّاقة بالإنجازات والنجاحات على مرّ العصور.