الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

برلمان

وكيل زراعة الشيوخ: ملف التعاونيات في مقدمة أولويات الفصل التشريعي الثاني

النائب جمال أبو الفتوح يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
النائب جمال أبو الفتوح يستلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ملف التعاونيات الزراعية سيكون من أبرز الملفات التى يتبناها خلال الفصل التشريعى الثانى بمجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أهمية قانون التعاونيات الزراعية في دعم التنمية بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات له المحررين البرلمانيين علي هامش حفل استقبال الأعضاء المنتخبين لاستخراج كارنيهات العضوية بمجلس الشيوخ.

وقال أبو الفتوح، أن القطاع الزراعي يعد قاطرة التنمية بالبلاد، باعتباره أكبر القطاعات الإنتاجية إنتاجا ويقوم عليها قطاعات إنتاجية أخرى مثل قطاع الصناعة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن قطاع التعاونيات يمكنه النهوض بالقطاع الزراعى بشكل كبير وزيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم التصدير الزراعى، وذلك من خلال توليه مسئولية توفير المستلزمات الزراعية من الأسمدة والبذور وغيرها.

وتابع، أيضا ملف الأسمدة سيكون ضمن أولوياته، داعيا لتوعية المزارعين باستخدام المركبات الجديدة بديلا للأسمدة الاوزتية، حيث توفر للفلاح تكلفة وجهد ووقت، مشيرا إلي أن دول العالم تتوسع حاليا في استخدام ذلك النوع من الأسمدة.

ويستقبل مجلس الشيوخ الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع غرب الدلتا (قائمة وفردي).

وبالأمس، قام المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، بتسليم بطاقات العضوية إلى السادة الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا (قائمة وفردي)، وسط أجواء ودية سادها الترحيب والتقدير.

وحرص المستشار الأمين العام، على مشاركة الأعضاء فرحتهم بالتقاط الصور التذكارية معهم، والتي عكست أجواءً من الود والاعتزاز بهذه اللحظة التي تُعد بداية لمسيرتهم البرلمانية الجديدة تحت قبة المجلس.

كما وجّه المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، والمستشار عمرو يسري نائب الأمين العام، خالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في تنظيم فعاليات اليوم الأول من حفل الاستقبال وتسليم البطاقات، مثمنين الجهود المبذولة والأداء المشرف الذي أسهم في خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة المجلس.

ملف التعاونيات الزراعية الفصل التشريعى الثانى مجلس الشيوخ كارنيهات العضوية قانون التعاونيات الزراعية

