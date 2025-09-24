قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أمريكا.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بمكتب الهجرة والجمارك في دالاس

محمود عبد القادر

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، بينهم منفذ الهجوم، وأصيب آخر بجروح، إثر إطلاق نار وقع صباح اليوم داخل مركز احتجاز تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها استجابت لبلاغ إطلاق نار في المبنى الواقع عند 8101 طريق نورث ستيمونز السريع، قبيل الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. 

وأوضحت أن مسلحا اقتحم المركز وفتح النار على عدد من المحتجزين داخله، ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة شخص ثالث.

وبحسب التحقيقات الأولية، فر المهاجم إلى مبنى مجاور يضم مكتب محاماة مختص بشؤون الهجرة، حيث عثر عليه لاحقا مقتولا بعد أن أطلق النار على نفسه، فيما لم تعلن السلطات بعد عن هويته أو دوافع الهجوم.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، في بيان رسمي، أن "الوضع لا يزال قيد التقييم"، مضيفة: "لا تزال التفاصيل تتوالى، لكن يمكننا تأكيد وقوع إصابات ووفيات متعددة. توفي مطلق النار متأثرًا بطلق ناري أطلقه على نفسه. مع أننا لا نعرف الدافع بعد، إلا أننا نعلم أن أجهزة إنفاذ القانون التابعة لـ ICE تواجه عنفًا غير مسبوق ضدها. يجب أن يتوقف هذا العنف".

وتواصل السلطات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، مع تكثيف التواجد الأمني في محيط المنشأة. وأكدت الشرطة أنها لا تستبعد وجود شركاء محتملين، وأشارت إلى أنها تراجع تسجيلات المراقبة وتستجوب شهود العيان.

هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مدينة دالاس ولاية تكساس الشرطة الأمريكية وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم

