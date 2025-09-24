كوريا الشمالية تحظر كلمة أحبك.. وكيم يعتبرها تهديدا للأمن القومي

أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تعليمات مثيرة للجدل وصارمة تقضي بحظر استخدام كلمة "أحبك" في الرسائل المتبادلة بين الأفراد، معتبرا أن التعبير عن المشاعر العاطفية بهذه الطريقة يعد تهديدا للأمن القومي، بحسب ما أفادت صحيفة مترو البريطانية.

ووفقا لتقارير إعلامية معارضة، تم اكتشاف رسالة تحتوي على عبارات عاطفية مثل "أحبك" و"أنت كل ما أفكر فيه" خلال تفتيش روتيني أجراه أعضاء من رابطة الشباب الاشتراكية في أحد المصانع بمدينة هامهنغ، ثاني أكبر مدن كوريا الشمالية.

هذه الحادثة، التي وقعت مطلع الشهر الجاري، تحولت سريعاً إلى قضية أيديولوجية، إذ اعتبر المسؤولون أن استخدام كلمة "أحبك" يعكس تأثرا بـ"القيم الرأسمالية المنحطة"، وفق تعبيرهم.

وبحسب الصحيفة، وجهت للشاب الذي كتب الرسالة تهم تتعلق بـ"فساد الروح"، وأجبر على تقديم نقد ذاتي علني أمام زملائه في الحزب.

تضييق ثقافي متزايد

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشباب في كوريا الشمالية عادة ما يستخدمون تعبير "أنا معجب بك" بدلا من "أحبك"، إلا أن السلطات أولت الحادثة حجماً كبيراً رغم بساطتها، معتبرة أن مجرد التعبير عن مشاعر الحب كتابة دليل على اختراق ثقافي غربي.

وأضافت أن الحاضرين لجلسة النقد الذاتي أعربوا عن استيائهم من الموقف بأكمله.

حظر ثقافي واسع

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متصاعدة من التضييق على الثقافة والمعلومات الوافدة من الخارج، والتي اشتدت بشكل ملحوظ منذ تفشي جائحة كورونا وإغلاق الحدود مع الصين. وتخشى السلطات من التأثير المتزايد للثقافات الأجنبية، خاصة على الجيل الشاب.

وكان كيم جونغ أون أصدر في وقت سابق قرارات مماثلة، شملت حظر استخدام كلمات ذات طابع غربي مثل "آيس كريم" و"هامبورجر"، واستبدالها بتعابير بديلة، إلى جانب منع آلات الكاراوكي، واعتبار بيع "الهوت دوج" عملاً من أعمال الخيانة نظرا لطابعه الأمريكي.