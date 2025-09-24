قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الجندي: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" لا تدعو إلى حرية الكفر
رئيس جامعة المنصورة: نعتز بالعلاقات العلمية والأكاديمية الممتدة مع الجامعات الليبية
بينهم أب وابنه.. مصرع 3 أشخاص في اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين في أسيوط
حسابه عسير.. العلاج الطبيعي تحذر من تصوير المرضى أثناء جلسات العلاج
الأهلي يكثف مفاوضاته لحسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد.. تفاصيل
النحاس يفرض معسكرًا مغلقًا للأهلي قبل مباراة القمة
حالة الطقس غدا في مصر.. أجواء صيفية نهارا خريفية ليلا
الرئيس الإيراني: لا نسعى لتصنيع أسلحة نووية أو امتلاكها
السفير الياباني: مترو القاهرة هو المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي بين اليابان ومصر
شبورة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
وكيل الأزهر: نستقبل أكثر من 20 ألف طالب إندونيسي وهم سفراء لنا في بلادهم
صحيفة إسرائيلية: ترامب يقترح إدارة عربية لغزة لمدة 3 سنوات ويستبعد حماس
أخبار العالم

كوريا الشمالية تحظر كلمة أحبك.. وكيم يعتبرها تهديدا للأمن القومي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تعليمات مثيرة للجدل وصارمة تقضي بحظر استخدام كلمة "أحبك" في الرسائل المتبادلة بين الأفراد، معتبرا أن التعبير عن المشاعر العاطفية بهذه الطريقة يعد تهديدا للأمن القومي، بحسب ما أفادت صحيفة مترو البريطانية.

ووفقا لتقارير إعلامية معارضة، تم اكتشاف رسالة تحتوي على عبارات عاطفية مثل "أحبك" و"أنت كل ما أفكر فيه" خلال تفتيش روتيني أجراه أعضاء من رابطة الشباب الاشتراكية في أحد المصانع بمدينة هامهنغ، ثاني أكبر مدن كوريا الشمالية.

هذه الحادثة، التي وقعت مطلع الشهر الجاري، تحولت سريعاً إلى قضية أيديولوجية، إذ اعتبر المسؤولون أن استخدام كلمة "أحبك" يعكس تأثرا بـ"القيم الرأسمالية المنحطة"، وفق تعبيرهم.

وبحسب الصحيفة، وجهت للشاب الذي كتب الرسالة تهم تتعلق بـ"فساد الروح"، وأجبر على تقديم نقد ذاتي علني أمام زملائه في الحزب.

تضييق ثقافي متزايد

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الشباب في كوريا الشمالية عادة ما يستخدمون تعبير "أنا معجب بك" بدلا من "أحبك"، إلا أن السلطات أولت الحادثة حجماً كبيراً رغم بساطتها، معتبرة أن مجرد التعبير عن مشاعر الحب كتابة دليل على اختراق ثقافي غربي.

 وأضافت أن الحاضرين لجلسة النقد الذاتي أعربوا عن استيائهم من الموقف بأكمله.

حظر ثقافي واسع

تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة متصاعدة من التضييق على الثقافة والمعلومات الوافدة من الخارج، والتي اشتدت بشكل ملحوظ منذ تفشي جائحة كورونا وإغلاق الحدود مع الصين. وتخشى السلطات من التأثير المتزايد للثقافات الأجنبية، خاصة على الجيل الشاب.

وكان كيم جونغ أون أصدر في وقت سابق قرارات مماثلة، شملت حظر استخدام كلمات ذات طابع غربي مثل "آيس كريم" و"هامبورجر"، واستبدالها بتعابير بديلة، إلى جانب منع آلات الكاراوكي، واعتبار بيع "الهوت دوج" عملاً من أعمال الخيانة نظرا لطابعه الأمريكي.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كوريا الشمالية تحظر كلمة أحبك كوريا الشمالية أخبار كوريا الشمالية

المزيد

