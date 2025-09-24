المستشار السابق لبوتين: ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا "حرب بالوكالة"

قال الدكتور سيرجي ماركوف المستشار السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدير معهد الدراسات السياسية، إنّ السياسات والدعاية الأوكرانية والأوروبية تقدّم بعض الحجج لما ترغب في تحقيقه بخصوص الصراع مع روسيا، وربما تُصوِّر زيارة زيلينسكي إلى ترامب وبعض الأشخاص الآخرين في الولايات المتحدة على أنها بمثابة ورقة تُثبت أن الاقتصاد الروسي والجيش الروسي ليسا ناجحين، أو على الأقل ليسا ناجحين بما فيه الكفاية، ولكن من وجهة النظر الروسية، أنه لا يحدث شيء إيجابي لصالح النظام الأوكراني على الجبهة.



وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ زيلينسكي حاول ظهار أمام ترامب أن الجيش الأوكراني يمكن أن يكون ناجحا في الحرب ضد روسيا، ولهذا، فإن ترامب يتوجب عليه إعطاء الدعم العسكري لأوكرانيا وفقا لزيلينسكي، ولكن ترامب قال إنه فقط بدعم ااتحاد الأوروبي يمكن أن يحدث ذلك لأوكرانيا، ما يعني أنه لن يكون هناك دعم كبير للجيش الأوكراني.

وتابع، أن موسكو لا تعتقد أن هذه حرب روسية-أوكرانية، بل تؤمن بأنها حرب بالوكالة تخوضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ضد روسيا، باستخدام أوكرانيا كأداة بالوكالة.

وأوضح: "نؤمن بأن سياسات ترامب ستستمر كما حدث مسبقا، إذ يرغب ترامب في إبرام صفقة، لكنه لم يكن ناجحا، لذلك، لم يعطِ أي دعم أمريكي، ويمكنه فقط أن يقول بأنه سيبيع هذه الأسلحة للاتحاد الأوروبي والذي سيعطيه بدوره إلى أوكرانيا، ومن ثم، كان هناك نوع من التأكيد على أن أوكرانيا قادرة على التعامل مع الجيش الروسي، وأنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن ترامب قال لزيلينسكي أنت غبي في هذا الحوار الذي دار بينهما".