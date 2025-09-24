مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح الفلسطينيين بغزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، طائرة من دولة الكويت اليوم /الأربعاء/ تحمل مساعدات إنسانية متنوعة لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.

وقال مصدر مسئول في مطار العريش الدولي إنه جرى تفريغ شحنة الطائرة ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

وأضاف أن الطائرة التي تعد الـ 13 ضمن الجسر الكويتي الثاني لحملة "الكويت بجانبكم" لإغاثة أهالي قطاع غزة؛ وتحمل على متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية المقدمة من جمعية الهلال الأحمر بالتعاون مع وزارات الشئون الاجتماعية والخارجية والدفاع بدولة الكويت.

يذكر أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فى أكتوبر 2023، بلغ 1036 طائرة تحمل 27 ألف طن من المساعدات ومواد الإغاثة المقدمة من 53 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.