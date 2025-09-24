قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط وانفجار طائرة مسيرة حوثية في مدينة إيلات

محمود عبد القادر

أصيب خمسة إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، مساء اليوم، جراء سقوط وانفجار طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل، بحسب ما أعلنته نجمة داوود الحمراء ووسائل إعلام عبرية.

وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان أولي إن المصابين الخمسة تعرضوا لإصابات بشظايا، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى يوسفتال، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حالة حرجة، فيما وصفت إصابات الثلاثة الآخرين بالطفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة المسيرة انفجرت في مركز سياحي بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان ودوي انفجارات سمع في أنحاء المدينة.

وقال مدير عام نجمة داوود الحمراء، إيلي بن، إن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح بالغة الخطورة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحديث في الإنذارات الجوية بالمنطقة، مؤكدا أن الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وتم رصدها قبل سقوطها، وقد جرت محاولات لاعتراضها لكنها انفجرت داخل المدينة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مدينة إيلات ومحيطها قبيل وقوع الانفجار، ما أثار حالة من الهلع في صفوف السكان والزائرين في المدينة السياحية.

