إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط وانفجار طائرة مسيرة حوثية في مدينة إيلات

أصيب خمسة إسرائيليين، بينهم اثنان في حالة خطيرة، مساء اليوم، جراء سقوط وانفجار طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن، في منطقة سياحية بمدينة إيلات جنوبي إسرائيل، بحسب ما أعلنته نجمة داوود الحمراء ووسائل إعلام عبرية.

وقالت نجمة داوود الحمراء في بيان أولي إن المصابين الخمسة تعرضوا لإصابات بشظايا، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى يوسفتال، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حالة حرجة، فيما وصفت إصابات الثلاثة الآخرين بالطفيفة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة المسيرة انفجرت في مركز سياحي بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان ودوي انفجارات سمع في أنحاء المدينة.

وقال مدير عام نجمة داوود الحمراء، إيلي بن، إن أحد المصابين نقل إلى المستشفى وهو يعاني من جروح بالغة الخطورة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تحديث في الإنذارات الجوية بالمنطقة، مؤكدا أن الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وتم رصدها قبل سقوطها، وقد جرت محاولات لاعتراضها لكنها انفجرت داخل المدينة.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مدينة إيلات ومحيطها قبيل وقوع الانفجار، ما أثار حالة من الهلع في صفوف السكان والزائرين في المدينة السياحية.