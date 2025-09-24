"القسام" تستهدف دبابتين إسرائيليتين بحي تل الهوا جنوبي غزة

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأربعاء، عن استهداف دبابتين إسرائيليتين في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام": "استهدفنا دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفاه" بقذيفتي "الياسين 105" وتوقع طاقمهما بين قتيل وجريح في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة"، و ذلك بحسب منشور عبر صفحتها في "تليجرام".

وتواصل كتائب القسام وفصائل المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى" ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن عامين.