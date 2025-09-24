قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
أخبار البلد

رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التعليم

ياسمين بدوي

رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .. يبحث عنه المعلمين الان على جميع محركات البحث على الانترنت

رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025

ومن جانبها أكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يمرابط تحديث البيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://teacher.emis.gov.eg/login 
 

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتم الدخول على رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 باستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلمين ، لذلك لابد من تفعيله أولا باستخدام الرقم القومي وكود المعلم من خلال الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه بمجرد الدخول على رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 ، يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومى والكود الوظيفي الخاص بالمعلم و الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، لتظهر في النهاية صحيفة أحوال المعلم بها بيانات المعلم كاملة وتكون جاهزة للطباعة.

صحيفة أحوال المعلم 2025


تضم صحيفة أحوال المعلم 2025 مجموعة من البيانات المهمة التي تشمل:

  • المؤهلات العلمية: الدرجة العلمية، التخصص، سنة التخرج.
  • الخبرات الوظيفية: سنوات العمل، الوظائف السابقة، الدرجة الوظيفية الحالية.
  • البيانات الشخصية: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الجنسية، الحالة الاجتماعية.
  •  

خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي


يمكن لمن يهمه الأمر الآن ، استخراج وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 إلكترونيًا عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

  • ادخل على رابط صحيفة أحوال المعلم 2025  https://teacher.emis.gov.eg .
  • إدخل البيانات المطلوبة (الرقم القومي – كود المعلم – الرقم السري المخصص من الإدارة التعليمية).
  • تظهر البيانات الكاملة بعد تسجيل الدخول.
  • يمكنك تحميل وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بصيغة PDF لتقديمها كوثيقة رسمية في إجراءات الترقي و تحديث البيانات وتوثيق المسار المهني.

تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية

ومن جانبها كانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي يكون من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي :

  •  استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج
  • استمارة ملف انجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند 3 نقاط ، ليكون اجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة
  •  استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط
  •  استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط

وأضافت مديريات التربية والتعليم : يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل  من مجموع نقاط البنود السابق توضيحها مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقق شرط البند الأول.

صحيفة أحوال المعلم 2025 صحيفة أحوال المعلم رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 الاكاديمية المهنية للمعلمين وزارة التربية والتعليم

