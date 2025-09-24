رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التعليم

رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم .. يبحث عنه المعلمين الان على جميع محركات البحث على الانترنت

رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025

ومن جانبها أكدت الاكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يمرابط تحديث البيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://teacher.emis.gov.eg/login



وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتم الدخول على رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 باستخدام البريد الالكتروني الموحد للمعلمين ، لذلك لابد من تفعيله أولا باستخدام الرقم القومي وكود المعلم من خلال الرابط التالي : https://office365.emis.gov.eg/

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه بمجرد الدخول على رابط تحديث بيانات وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 ، يقوم المعلم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومى والكود الوظيفي الخاص بالمعلم و الرقم السري الذي يتم الحصول عليه من الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم، لتظهر في النهاية صحيفة أحوال المعلم بها بيانات المعلم كاملة وتكون جاهزة للطباعة.

صحيفة أحوال المعلم 2025



تضم صحيفة أحوال المعلم 2025 مجموعة من البيانات المهمة التي تشمل:

المؤهلات العلمية: الدرجة العلمية، التخصص، سنة التخرج.

الخبرات الوظيفية: سنوات العمل، الوظائف السابقة، الدرجة الوظيفية الحالية.

البيانات الشخصية: الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، محل الإقامة، الجنسية، الحالة الاجتماعية.



خطوات طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي



يمكن لمن يهمه الأمر الآن ، استخراج وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 إلكترونيًا عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:

ادخل على رابط صحيفة أحوال المعلم 2025 https://teacher.emis.gov.eg .

إدخل البيانات المطلوبة (الرقم القومي – كود المعلم – الرقم السري المخصص من الإدارة التعليمية).

تظهر البيانات الكاملة بعد تسجيل الدخول.

يمكنك تحميل وطباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بصيغة PDF لتقديمها كوثيقة رسمية في إجراءات الترقي و تحديث البيانات وتوثيق المسار المهني.

تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية

ومن جانبها كانت قد أعلنت مديريات التربية والتعليم أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي يكون من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي :

استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج

استمارة ملف انجاز المعلم وتتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند 3 نقاط ، ليكون اجمالي نقاط تقييم الاستمارة 30 نقطة

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط

استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط

وأضافت مديريات التربية والتعليم : يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود السابق توضيحها مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم أول أ ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 65 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقق شرط البند الأول.