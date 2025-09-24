قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
فن وثقافة

أصالة تحتفل باليوم الوطني السعودي بكلمات مؤثرة

أصالة
أصالة
يارا أمين

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري جمهورها رسالة مليئة بالحب والانتماء للمملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم الوطني، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. 

وكتبت أصالة: “عاشت أم الأوطان شامخة عالية حنونه طيبه.. عاشت بلادي التي أصبح المجد لها عنوان.. تسابق وتسبق تبني فينا الإنسان وتثبت فينا العزيمه.. فيكِ يابلادي من كل شيء حلو أحلاه.. أحبك وأجل فضلك وأتمنى لك كل الأمنيات الحلوه، وأنعم في ظلك كنت ومازلت وسأبقى هكذا ماحييت.. كل عيد وأنتِ في المقدمه وإسمك في السماء يعلو.”

وتفاعل متابعو أصالة مع كلماتها، معبّرين عن تقديرهم لمشاعرها الصادقة تجاه المملكة، خاصة وأنها تحرص دوماً على تهنئة الشعب السعودي في مناسباته الوطنية

وأحيت النجمة أصالة، والنجم أحمد سعد، حفلًا اليوم ، احتفالًا باليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي.


يذكر أن مهرجان مراسي "ليالي مراسي"، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وائل جسار، مدحت صالح، مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، راغب علامة، أمينة.

أصالة نصري السعودية إنستجرام أحمد سعد اليوم الوطني السعودي مهرجان مراسي

