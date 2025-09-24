قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمير عمر يعلن مهام جديدة لـ6 قيادات إعلامية في قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة
1200 جنيه لهذه الفئة.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه
سعر الدولار رسميا في البنك المركزي
إعلام إسرائيلي: صواريخ القبة الحديدية فشلت في اعتراض مسيرة إيلات
وزير الخارجية: ترفض انتهاكات إسرائيل في سوريا ولبنان ونطالب باحترام القرارات الدولية
عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني
تحسبًا لفشل التعاقد مع لاج .. الأهلي يُفاوض مدرب إسباني | خاص
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2025 وموعد الصرف
ماكرون : هناك توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
تحرك عاجل من محافظ الإسماعيلية استجابة لاستغاثة المواطنين بشأن عمارتين سكنيتين
أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
أحمد موسى: لا أمن لإسرائيل دون قيام دولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إضافة مادة المواطنة وحقوق الإنسان لطلاب الصف الثاني بمدارس التعليم الفني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمدارس التعليم الفني، تم اعتماد الخطة الدراسية بعد إضافة وحدة الجدارات البيئية لجميع نوعيات التعليم الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) المقررة على طلاب الصف الأول في مدارس التعليم الفني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تمت اضافة مادة المواطنة وحقوق الانسان لنوعيات التعليم صناعي - زراعي المقررة على طلاب الصف الثاني بمدارس التعليم الفني.

كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تدريس وحدة الجدارات البيئية من خلال معلمي احدى المواد الدراسية المختلفة بعد اجتياز التدريب اللازم على الوحدة، ويتم الاشراف الفني لتدريس موضوعات وحدة الجدارات البينية من خلال احدى التوجيهات الفنية (بعد اجتياز التدريب اللازم على الوحدة).

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا هاما ظهر اليوم أكدت خلاله أنه بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية :

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: احالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء علي الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهما.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدى عليه.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الفني مدارس التعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

ياسر إبراهيم

والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. قرار عاجل بفصل الطالب المعتدي على معلم القليوبية لمدة عام كامل

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

الذهب

أرقام قياسية تضرب الأسواق.. الذهب في سباق مع الارتفاعات

ترشيحاتنا

البنك الأهلي ووادي دجلة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلي ووادي دجلة

مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي والاعلان الرسمي خلال ساعات

مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات..تفاصيل

شعار الزمالك

الاتحاد الدولي يؤكد مشاركة سيدات الزمالك في بطولة العالم للأندية للكرة الطائرة

بالصور

بلجيكا تشغل أول شاحنة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل.. إنجاز أوروبي جديد

شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة

الحلقة الأخيرة من "نور مكسور": صدمة الاغتصاب وانكشاف الحقائق

نور إيهاب
نور إيهاب
نور إيهاب

جامعة الزقازيق تدعم ذوي الهمم بسيارة كهربائية لتسهيل التنقل داخل الحرم الجامعي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

وصفة جديدة.. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

فيديو

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

رحمة أحمد

حالتها صعبة.. رحمة أحمد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة‎

تحدي على التيك توك

انتبهوا.. شخص يفقد حياته بسبب تحدي تمرين الرقبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد