إضافة مادة المواطنة وحقوق الإنسان لطلاب الصف الثاني بمدارس التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لمدارس التعليم الفني، تم اعتماد الخطة الدراسية بعد إضافة وحدة الجدارات البيئية لجميع نوعيات التعليم الفني (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) المقررة على طلاب الصف الأول في مدارس التعليم الفني .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تمت اضافة مادة المواطنة وحقوق الانسان لنوعيات التعليم صناعي - زراعي المقررة على طلاب الصف الثاني بمدارس التعليم الفني.

كما أكدت الوزارة، أنه سيتم تدريس وحدة الجدارات البيئية من خلال معلمي احدى المواد الدراسية المختلفة بعد اجتياز التدريب اللازم على الوحدة، ويتم الاشراف الفني لتدريس موضوعات وحدة الجدارات البينية من خلال احدى التوجيهات الفنية (بعد اجتياز التدريب اللازم على الوحدة).

وعلى جانب آخر ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا هاما ظهر اليوم أكدت خلاله أنه بناء على توجيهات من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم تشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق في واقعة تعدي طالب على معلم تربية رياضية بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بمحافظة القليوبية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : بناء على نتائج التحقيقات تم اتخاذ القرارات التالية :

أولا: فصل الطالب لمدة عام دراسي كامل.

ثانيا: احالة واقعة اعتداء ولي الأمر علي وكيل ومدير المدرسة للنيابة العامة باتهامات اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء علي الوكيل والمديرة بالسب والقذف بمقر عملهما.

ثالثا: متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المدرس المتعدى عليه.