مستشفى طب وجراحة العيون الجامعي بالمنيا حصل على اعتماد هيئة الرقابة الصحية

في خطوة تعكس التزام جامعة المنيا بتطبيق أعلى معايير الجودة في خدماتها الطبية، أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن حصول مستشفى طب وجراحة العيون الجامعي على شهادة الاعتماد المبدئي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، لتصبح بذلك ثاني مستشفى جامعي يحصل على الاعتماد بعد مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، الذي نال الاعتماد منذ أسبوعين فقط.



وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه النجاحات المتتالية لمستشفيات جامعة المنيا، موجّهًا التهنئة والتقدير لإدارة المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى، مثمّنًا جهودهم الكبيرة وما بذلوه من عمل دؤوب لتحقيق هذا النجاح، الذي يُجسّد رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، ويؤكد في الوقت نفسه دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي ودعم المنظومة الوطنية للرعاية الصحية.

وأشار "د. فرحات" إلى أن هذا الاعتماد لا يمثل مجرد إنجاز إداري أو شكلي، بل يُعد تحولًا نوعيًا في مسيرة المستشفيات الجامعية بالمنيا نحو تقديم خدمة صحية مستدامة، قائمة على الجودة والتميز والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، بما يعزز ثقة المجتمع في قدراتها.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الإنجاز تحقق بعد نجاح المستشفى في استيفاء جميع معايير ومتطلبات الجودة الوطنية المعترف بها دوليًا من قبل منظمة «الإسكوا»، بما يبرهن على كفاءة النظام الصحي داخل مستشفيات الجامعة، ويعزز من مكانتها كمؤسسات رائدة قادرة على تقديم خدمات طبية متكاملة وآمنة للمواطنين.



المستشفيات الجامعية

وأضاف د. حسام شوقى عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية أن اعتماد المستشفيات الجامعية يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، والتي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية المتكاملة لجميع المواطنين وفقًا للمعايير العالمية. كما أكد أن الجامعة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لتأهيل جميع مستشفياتها الجامعية للاعتماد، من خلال تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر الطبية والفنية، وتطبيق أحدث النظم الإدارية لضمان جودة الخدمة واستدامتها.

من جانبه، أعرب الدكتور أيمن حسانين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن اعتزازه بحصول مستشفى طب وجراحة العيون على هذا الاعتماد، مؤكدًا أن الخطوة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير الأداء الطبي ورفع مستوى الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يسهم في تحقيق رضا المرضى وذويهم ويعزز من مكانة المستشفيات الجامعية كبيوت خبرة طبية متخصصة تخدم المجتمع بكفاءة عالية.