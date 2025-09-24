مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي والإعلان الرسمي خلال ساعات..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن تعاقد الأهلي خلال الساعات القادمة مع مدرب بنفيكا السابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت :"البرتغالي برونو لاج مدرب بنفيكا السابق على أعتاب تدريب الأهلي .. والاعلان الرسمي خلال ساعات".

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، إن وفدًا من النادي الأهلي قد يسافر إلى البرتغال خلال الساعات المقبلة لإكمال المفاوضات مع المدرب البرتغالي بورنو لاجي.

وكتب أحمد حسن نقلا عن راديو TSF البرتغالية :”برونو لاج كان يميل أكثر إلى رفض عرض الأهلي، لكن بعد حديثه مع عائلته بدأ يميل إلى خوض تجربة في قارة أخرى. المفاوضات تطورت إلى درجة دفعت الأهلي لإرسال وفد إلى البرتغال”.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأمس، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز ، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، في حين ارتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع عشر.