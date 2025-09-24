بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة".



وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "نتنياهو تحدث الآن مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري. وطلب رئيس الوزراء تقوية عزيمته وعزيمة سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيّرة في المدينة".

وأضاف: "تمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة على حكم الإرهاب الحوثي، كما ثبت في الماضي".

وارتفع عدد المصابين الإسرائيليين جرّاء انفجار الطائرة المُسيّرة اليمنية في مدينة إيلات، إلى 27 إصابة اثنان منهم بجروح خطيرة وواحد بجروح متوسطة، وذلك حسبما أفادت القناة 12 العبرية، وإن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بشظايا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بحالات هلع وذعر.

الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين، الذين سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية في موقع الانفجار.

وأضاف بيان الجيش: الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة إيلات، وقد جرت محاولات لاعتراضها، وقوات البحث والإنقاذ تعمل في المنطقة المستهدفة".