أخبار العالم

لعنة الأعياد اليهوديةتستمر.. هجوم الحوثيين على إسرائيل يفتح جراح 6 و7 أكتوبر

محمود عبد القادر

جدد الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرة مسيرة على مدينة إيلات الإسرائيلية، اليوم، فتح الجراح والأوجاع لدي الإسرائيليين خلال مواسم الأعياد اليهودية، خاصة أنه حدث بالتزامن مع احتفالات الإسرائيليين بعيد رأس السنة اليهودية "روش هاشناه".

وأسفر الهجوم عن إصابة 27 شخصا، بينهم اثنان في حالة خطرة وواحد بجراح متوسطة، ما أعاد للأذهان هجمات سابقة استهدفت إسرائيل خلال فترات دينية مماثلة.

حالة تأهب قصوى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين رفع مستوى الجاهزية القتالية على كافة الجبهات البرية والبحرية والجوية، كما أصدر قائد القيادة المركزية، اللواء آفي بلوث، أوامر بنشر قوات إضافية في المراكز المدنية والتقاطعات الحيوية ومحطات النقل، تحسبًا لأي تهديدات محتملة خلال فترة الأعياد.

وأكدت تقارير عبرية أن جيش الاحتلال وضع عشرات الكتائب في حالة تأهب قصوى استعدادًا لفترة الأعياد التي تمتد من سبتمبر حتى أكتوبر، وفق ما نشرته صحيفة "جيروزلم بوست".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها إسرائيل لهجمات خلال الأعياد الدينية، فقد تعد هذه الفترات سابقا كوابيس في الذاكرة الإسرائيلية.

حرب 6 أكتوبر 1973

في السادس من أكتوبر عام 1973، شن الجيشان المصري والسوري هجوما مباغتا ومنسقا على قوات الاحتلال الإسرائيلية على جبهتي قناة السويس ومرتفعات الجولان.

 صادف هذا الهجوم عيد "يوم كيبور"، وهو أقدس أعياد اليهود، حيث يسود الصيام والصمت ويتراجع النشاط العسكري بشكل كبير.

جاء الهجوم كضربة استراتيجية مفاجئة أحدثت صدمة كبيرة في الأوساط العسكرية والسياسية الإسرائيلية، وأسفرت عن اندلاع واحدة من أعنف الحروب في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
 

هجوم 7 أكتوبر

في صباح يوم السبت 7 أكتوبر 2023، شنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، هجوما مفاجئا واسع النطاق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية، ضمن عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى".

 جاء الهجوم في اليوم التالي لاختتام عيد "سوكوت" اليهودي، وتمكنت القوات المهاجمة من اختراق السياج الأمني المحيط بالقطاع في عدة نقاط، ما أدى إلى سيطرة مؤقتة على مواقع داخل إسرائيل وسقوط مئات القتلى والجرحى، في واحدة من أعنف الهجمات التي تتعرض لها إسرائيل منذ عقود.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال أنهى سياسة الإجازات الجماعية خلال الأعياد هذا العام، بعد ثغرات أمنية كشفتها حرب 7 أكتوبر 2023.

تاريخيا، تعتبر الأعياد اليهودية مثل "يوم كيبور"، و"روش هاشناه"، و"عيد العرش"، فترات يغلق فيها كثير من المؤسسات المدنية والعسكرية في إسرائيل.

تضخم الكبد
MGU9
شاحنة كهربائية ذاتية القيادة
نور إيهاب
