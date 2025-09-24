قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع عدد المصابين لـ 19 في هجوم بطائرة مسيرة حوثية على مركز سياحي في إسرائيل

صورة للانفجار
صورة للانفجار
محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد المصابين إلى 19 شخصا جراء غارة جوية بطائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مركزا سياحيا في مدينة إيلات جنوب إسرائيل.

وبحسب نجمة داوود الحمراء، فإن خمسة من المصابين تعرضوا لإصابات مباشرة بشظايا، من بينهم اثنان في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بحالات هلع وذعر. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى يوسفتال لتلقي العلاج.

ووفقا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن الطائرة المسيرة انفجرت بالقرب من مركز تجاري مطل على البحر، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان واندلاع حالة من الهلع في صفوف الإسرائيليين، الذين سمعوا دوي انفجارات قوية في أنحاء المدينة.

وقال أحد سكان إيلات لموقع "ديعوت أحرونوت": المدينة كانت تعج بالسياح. لو انحرفت الطائرة بضعة أمتار أخرى لاصطدمت بالفندق. سمعنا دويا قويا، لكن الإنذار انطلق في الوقت المناسب وتمكنا من الوصول إلى المنطقة المحمية".

من جهتها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار مادية في موقع الانفجار، وأشارت إلى أن قائد منطقة إيلات، ألون كالفون، يقوم بتقييم الوضع في الموقع.

 كما دعت شرطة الاحتلال سكان المدينة إلى الابتعاد عن مكان الحادث لإتاحة المجال أمام قوات الأمن والطوارئ للقيام بمهامها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه فتح تحقيقا في أسباب فشل محاولة اعتراض الطائرة المسيرة، موضحًا أن المنظومة الدفاعية أطلقت صاروخين اعتراضيين، لكن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض جدا، مما صعب عملية التصدي لها عبر القبة الحديدية أو الطائرات المقاتلة.

وأضاف بيان الجيش: الطائرة المسيرة أطلقت من اليمن وسقطت في منطقة إيلات، وقد جرت محاولات لاعتراضها، وقوات البحث والإنقاذ تعمل في المنطقة المستهدفة".

