نجاح سعودي جديد.. المملكة توقع مع الصين 42 اتفاقية بـ1.74 مليار دولار

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي
إلهام عبد البديع تكشف حقيقة اعتزالها الفن | خاص
نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية.. واستسلام بعض القادة للإرهـ اب لا يلزم إسرائيل
النائب محمد أبو العينين يعرض تجربة مصر في التحول الاقتصادي
سيراميكا يهزم مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري المصري
القومي للسينما يطلق مسابقة أفضل فيلم قصير بتقنية الذكاء الاصطناعي عن حرب أكتوبر
أسامة كبير: الهجوم الحوثي على إيلات كشف فشلا عسكريا واستخباراتيا إسرائيليا
بعد الهجوم على إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بضربة موجعة
بيشوح بإيده.. تفاصيل ما حدث بين الرئيس الفرنسي وترامب بسبب غزة.. فيديو
صلاة الجماعة في طوابق متعددة لا تجوز إلا بشروط.. عطية لاشين يكشفها
عصام كامل: جاهزية مصرية للتعامل مع سيناريوهات دفع الفلسطينيين نحونا
عماد الدين حسين: الالتزام القومي المصري تجاه فلسطين ثابت لا يتغير
أخبار العالم

عبد الفتاح تركي

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، عن وجود أكثر من 700 شركة صينية تعمل في المملكة في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، مشيرًا إلى توقيع 42 اتفاقية بـ 1.74 مليار دولار.

اتفاقيات السعودية والصين

وأوضح الخريف خلال مشاركته في منتدى للقطاع الخاص الصيني في بكين اليوم، أن المنتدى سيشهد توقيع 42 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الرياض وبكين بقيمة 74ر1 مليار دولار، تشمل تقنيات استخراج المعادن الحرجة وتوطين صناعتها بحسب وزارة الصناعة السعودية الأربعاء.

الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حجم التجارة السعودي الصيني

تضاعف حجم التجارة بين السعودية والصين 10 مرات بحسب وزير الصناعة، والذي بين أن حجم التجارة البينية فقط خلال العام الماضي تجاوز 100 مليار دولار.

وكان الخريف، قد عقد سلسلة اجتماعات مع قادة كبرى الشركات الصينية، ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، ركزت على تعزيز التعاون الصناعي، وتوطين تقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة.

وبحثت الاجتماعات الفرص المتاحة في مجال تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصناعي، وتقنيات التحكم الصناعي الذكي، وصناعة أشباه الموصلات، إضافة إلى تسليط الضوء على الممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية، وتسهيل رحلة المستثمرين.

واستعرضت أيضا مقومات المملكة الاستراتيجية التي تجعلها مركزا عالميا لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها موقعها الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية المتقدمة، فضلا عن سهولة الإجراءات الحكومية.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

وتتسق تلك الاجتماعات مع عمق الشراكة الاقتصادية بين السعودية والصين، وتؤكد حرص الجانبين على استكشاف آفاق جديدة للتعاون الصناعي، واستغلال الفرص المتبادلة في قطاع التصنيع المتقدم، بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة في البلدين.

وعقد الخريف اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الموارد الطبيعية الصيني وانج قوانجهو، تطرّق إلى تطوير التعاون في مجالات التعدين والصناعات المعدنية والمسح الجيولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات وتنمية القدرات البشرية، وفقًا لصحيفة “الاقتصادية” الأربعاء

كما ناقش الجانبان خطط التوسع في الاستثمارات الصينية بقطاع التعدين السعودي، والحوافز التي تقدّمها المملكة للمستثمرين.

