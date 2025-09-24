قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إزاي تعرف طفل مصاب بالتوحد .. استشاري نفسي يكشف الأعراض
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: الرئيس السيسي والشعب المصري يتحملون الضغوط من أجل السلام .. وأنتم تقودوا المنطقة للهاوية
أبو العينين لمندوب إسرائيل ببرلمان الاتحاد من أجل المتوسط: ما يحدث في غزة إبادة جماعية.. الأطفال يموتون جوعًا
طرحها على قادة عرب ومسلمين.. تقرير أمريكي يكشف تفاصيل خطة ترامب لمستقبل غزة
أخبار التوك شو| محمد أبو العينين يلقن مندوب إسرائيل درسًا قاسيًا في اجتماع برلمان البحر المتوسط.. أحمد موسى: الدفاعات الإسرائيلية كانت إجازة أمام المسيرة الحوثية
ولادكم لازم يفطروا قبل النزول للمدرسة.. جمال شعبان يوجه رسالة للأسر
لا تسقط أبدا.. البابا تواضروس يقدم 6 صفات أساسية للمحبة
تأييد حكم حبس المتهم بالنصب على أفشة لاعب الأهلي
السفير الفرنسي لدى مصر: القوة لا تجلب السلام الدائم.. بل التعايش السلمي للدولتين
السفير الفرنسي بمصر: الاعتراف بدولة فلسطين فقط لا يكفي ولن يغير الوضع المأساوي في غزة
البابا تواضروس يواصل سلسلة أصحاحات متخصصة: المحبة لا تسقط أبدًا.. فهي الحياة الحقيقية
سفير فرنسا بمصر يرد على تهديدات نتنياهو: لسنا بلدا يمكن ترهيبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: لدينا 2300 خط إنتاج في السوق

الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية
الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية
محمود محسن

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ مصر بها ما يزيد عن 175 مصنع دواء، وأكثر من 150 مصنع مستلزمات طبية، و130 مصنع مستحضرات تجميل.

وأضاف رجائي في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لدينا حوالي 1600 مخزن دواء، وما يزيد عن 80 ألف صيدلية، وبالتالي، فإن البنية التحتية الخاصة بصناعة الدواء وسوق الدواء في مصر من الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدافع الأول في توفير أي دواء أو تحقيق معادلة التصنيع والاستيراد، وهو زيادة الإتاحة لكل المرضى والمواطنين، وبالنسبة إلى الاكتفاء الذاتي في الأدوية المحلية، فإن من بين كل 100 عبوة تباع في السوق المصري، 91% منها مصنعة محليا".

وأوضح: "كل الأدوية التي يتم تصنيعها محليا لها مدخلات مختلفة للصناعة، تبدأ بالمادة الخام الفعالة، والمادة الخام غير ومستلزمات التعبئة والتغليف وغيرها من العوامل والمكونات، وهناك مكونات تعتمد على مدخلات صناعة تستورد من الخارج، وجزء آخر من داخل البلد، وهنا نشير إلى أهمية التوطين".

وأردف، أن هناك محورين للتوطين، الأول توطين الصناعة الدوائية، والثانية تعميق الصناعة الدوائية، وهناك مبادرة لتصنيع المادة الخام الفعالة وغير الفعالة، وتم البدء بالمواد الخام غير الفعالة، بنحو 280 مادة غير فعالة يتم توطينها، بحيث يتم تصنيعها في الداخل، وتقليل فاتورتها الاستيرادية التي تتراوح من 90 إلى 100 مليون دولار سنويا،

وأكمل: "نعمل في كل ما له علاقة بالتوطين، سواء تصنيع محلي أو استيراد في طريق التصنيع المحلي والتوطين"، مشيرًا، إلى أن التوطين يعتمد على عاملين مهمية، الأول البنية التحتية الخاصة بالصناعة الدوائية، فهناك في مصر أكثر من 2300 خط إنتاج دوائي، منهم 980 خط إنتاج للأدوية فقط.

وواصل: "وبالتالي، فإن لدينا بنية تحتية تغطي كل الأشكال الصيدلية، كما أن لدينا التكنولوجيا التي يتم نقلها لهذا التصنيع المتطور، وثمة شراكات كثيرة مع عدد كبير من الشركات العالمية والدولية وخطوط الإنتاج المتطورة حتى تنقل هذه التكنولوجيا، ولدينا شراكات مع عدد كبير من الدول والشركات العالمية، لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة".

ياسين رجائي هيئة الدواء المصرية الدواء مستلزمات طبية مستحضرات تجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

قرار سعودي عاجل يخص الوافدين إلى المملكة

اسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفاع جنوني.. أسعار الذهب اليوم في مصر

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد وأماكن استلامه

المتهمون

القبض على 3 فتيات أجنبيات تمارسن الرذيلة داخل منزل بالمعادي

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

مزرعة المخدرات والمضبوطات

27 طن هيدرو بمليار و600 مليون جنية.. الداخلية تداهم مزرعة مخدرات بالإسماعيلية

التوقيت الشتوي

باقي كام يوم.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 ومتى يتم تغيير الساعة؟

ترشيحاتنا

عروض مهرجان إيزيس

فاطمة الهواري.. 6 عروض أجنبية وعربية ضمن فعاليات "إيزيس لمسرح المرأة"

كارولين عزمي

كارولين عزمي تكشف سبب عدم مشاركتها مع أحمد العوضي في رمضان 2026| خاص

حكاية نور مكسور

ما تراه ليس كما يبدو يتصدر "ترند X" بعد الحلقة الأخيرة من "نور مكسور"

بالصور

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون
طريقة عمل مافن بالجبنة والكمون

سحب دراسة علمية عن خل التفاح وإنقاص الوزن.. وتحذير خاص للصحفيين

خل التفاح
خل التفاح
خل التفاح

أسعار بايك ‏U5‎‏ بلس موديل 2025 في السعودية

بايك U5 بلس
بايك U5 بلس
بايك U5 بلس

أسباب غير متوقعة لتضخم الكبد.. تعرف عليها

تضخم الكبد
تضخم الكبد
تضخم الكبد

فيديو

زغاريد بداية الدراسة

زغاريد ورقص في أول يوم دراسة.. فيديو من مدرسة بالإسكندرية يثير غضب الأهالي

قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

سمى نفسه كنزي.. قصة شاب انتحل صفة فتاة في نادي صحي

عودة الأسورة الفرعونية المفقودة

ذكرى من ذهب.. مُصممة شابة تعيد إحياء الأسورة الفرعونية المفقودة |فيديوجراف

المتهم

الكاميرا صورته.. القبض على عامل أفتعل حركات خادشة للحياء أمام طفلة بالشارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد