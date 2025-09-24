مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: لدينا 2300 خط إنتاج في السوق

قال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنّ مصر بها ما يزيد عن 175 مصنع دواء، وأكثر من 150 مصنع مستلزمات طبية، و130 مصنع مستحضرات تجميل.

وأضاف رجائي في حواره مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "لدينا حوالي 1600 مخزن دواء، وما يزيد عن 80 ألف صيدلية، وبالتالي، فإن البنية التحتية الخاصة بصناعة الدواء وسوق الدواء في مصر من الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط".

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدافع الأول في توفير أي دواء أو تحقيق معادلة التصنيع والاستيراد، وهو زيادة الإتاحة لكل المرضى والمواطنين، وبالنسبة إلى الاكتفاء الذاتي في الأدوية المحلية، فإن من بين كل 100 عبوة تباع في السوق المصري، 91% منها مصنعة محليا".

وأوضح: "كل الأدوية التي يتم تصنيعها محليا لها مدخلات مختلفة للصناعة، تبدأ بالمادة الخام الفعالة، والمادة الخام غير ومستلزمات التعبئة والتغليف وغيرها من العوامل والمكونات، وهناك مكونات تعتمد على مدخلات صناعة تستورد من الخارج، وجزء آخر من داخل البلد، وهنا نشير إلى أهمية التوطين".

وأردف، أن هناك محورين للتوطين، الأول توطين الصناعة الدوائية، والثانية تعميق الصناعة الدوائية، وهناك مبادرة لتصنيع المادة الخام الفعالة وغير الفعالة، وتم البدء بالمواد الخام غير الفعالة، بنحو 280 مادة غير فعالة يتم توطينها، بحيث يتم تصنيعها في الداخل، وتقليل فاتورتها الاستيرادية التي تتراوح من 90 إلى 100 مليون دولار سنويا،

وأكمل: "نعمل في كل ما له علاقة بالتوطين، سواء تصنيع محلي أو استيراد في طريق التصنيع المحلي والتوطين"، مشيرًا، إلى أن التوطين يعتمد على عاملين مهمية، الأول البنية التحتية الخاصة بالصناعة الدوائية، فهناك في مصر أكثر من 2300 خط إنتاج دوائي، منهم 980 خط إنتاج للأدوية فقط.

وواصل: "وبالتالي، فإن لدينا بنية تحتية تغطي كل الأشكال الصيدلية، كما أن لدينا التكنولوجيا التي يتم نقلها لهذا التصنيع المتطور، وثمة شراكات كثيرة مع عدد كبير من الشركات العالمية والدولية وخطوط الإنتاج المتطورة حتى تنقل هذه التكنولوجيا، ولدينا شراكات مع عدد كبير من الدول والشركات العالمية، لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة".