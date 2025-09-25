قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

أصابت 24 شخصًا.. كيف تصل مسيّرات الحوثيين إلى قلب إيلات ؟

عبد الفتاح تركي

كيف وصلت مسيرات الحوثيين إلى قلب إيلات ؟ سؤال يتبادر إلى كثير من الأذهان في ظل ما تتشدق به إسرائيل من امتلاكها أحدث منظومات الدفاع الجوي في العالم، وتمكنها من رصد والتعامل مع أي هدف معاد في السماء، سواء على ارتفاع كبير أو منخفض، ليتفاجأ العالم اليوم بإصابة 24 شخصا، من بينهم 2 في حالة خطِرة، نتيجة هجوم شنته مسيّرة تصنيع محلي أطلقت من اليمن على مدينة إيلات جنوب إسرائيل التي تبعد عن اليمن 2100 كيلومتر على الأقل.

مسيرات الحوثيين تصيب إسرائيل

لم يتضح على الفور ما إذا كانت الإصابات قد حدثت نتيجة لهجوم الطائرة المسيرة أم بقذيفة اعتراضية، ويطلق الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل ضمن حملة التضامن مع الفلسطينيين في غزة، والذين يواجهون حربا إسرائيلية غاشمة منذ نحو عامين بدعم أمريكي.

إسرائيل تقول دائمًا إنها تتمكن من اعتراض الغالبية العظمى من تلك المسيرات والصواريخ، بينما يسقط بعضها في مناطق مفتوحة من دون إصابات.

طائرة مسيرة

كيف وصلت صواريخ الحوثيين إلى قلب إيلات؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن الطائرة بدون طيار التي أطلقت من اليمن وضربت إيلات، فشلت محاولات اعتراضها باستخدام القبة الحديدية، معلنًا أن سلاح الجو يعكف حتى الآن على إجراء تحقيق بشأن أسباب فشل الاعتراضوذكرت وساىل إعلام عبرية أن المسيرة كانت تطير على ارتفاع منخفض لتفادي أنظمة الرادارات.

جماعة أنصار الله الحوثية، كانت قد أعلنت عصر يوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع في إسرائيل بطائرتين مسيرتين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن سلاح الجو المسير نفذ عملية عسكرية نوعية بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".

وأشار إلى أن العملية "حققت هدفها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها".

وأضاف سريع أن العملية "تأتي انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومج​اهديه الأعزاء، وردًّا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا".

طائرة مسيرة

بحسب سريع، تعد هذه العملية هي الثانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، "حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أول أمس الثلاثاء أهدافًا عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة".

واكد المتحدث العسكري للحوثيين، استمرار عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل حتى وقف النار ورفع الحصار عن غزة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة أطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم. 

ومنذ أكتوبر 2023 يواصل الحوثيون مهاجمة مواقع في إسرائيل ويقولون إنها عمليات داعمة لقطاع غزة الفلسطيني.

