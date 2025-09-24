طاقة وامتصاص للدهون.. فوائد لا تعلمها عن البطاطس المسلوقة

البطاطس المسلوقة بها مادة قادرة علي امتصاص كل السموم من الجسم وتعالج ولا تضر بالقلب ولها فوائد أخرى يستفيد منها الجسم شأنها شأن عسل النحل فهي تقي من يتناولها شر الإصابة بمرض السرطان، لاحتوائها علي المواد الغذائية الأساسية للجسم مثل المعادن والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والنحاس، بالإضافة إلي فتيامين "ج".



تعرف على فوائد البطاطس المسلوقة..

1-تعمل على امتصاص الدهون المخزنة في الجسم مما يقلل من تراكمها.

2-تساعد على الشعور بالشبع لفتراتٍ طويلةٍ وبالتالي التقليل من كميات الطعام التي يتناولها الشخص.

3-تزود الجسم بالطاقة وإبقائه نشطاً لفتراتٍ طويلةٍ بسبب احتوائها على النشويات، على عكس بقية الأغذية التي يمكن الاعتماد عليها في إنقاص الوزن فهي قد تسبب الشعور بالوهن وسرعة التعب.

4-تنظّم حركة الأمعاء وتحفيزها بسبب احتوائها على الألياف الغذائية سهلة الهضم.

5-كما أنّ لهذه البطاطس المسلوقة فوائد أخرى مثل:

- امتصاص السموم من الجسم والوقاية من مرض السرطان بالإضافة إلى احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم مثل الحديد والكالسيوم، وعنصري البوتاسيوم والفوسفور والنحاس‏، والفيتامينات مثل فيتامين ج، ونسبةً من النشويات سهلة الهضم، والقليل من السعرات الحرارية والدهون.

المصدر ديلي ميرور