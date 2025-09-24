السفير الفرنسي لدى مصر: ندعم الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير الفرنسي لدى مصر إريك شوفالييه، إنّ الاستراتيجية الفرنسية بخصوص القضية الفلسطينية ترتكز على 3 ركائز، هي الاعتراف، خطة عملية للتنفيذ، ووقف إطلاق النار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا زهرة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وقف إطلاق النار هو الركيزة الأكثر إلحاحا حاليا، لأن كل هذا غير ممكن إلا إذا توقفت الحرب، ولذلك، تدعم باريس كل الجهود المبذولة من مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، حتى يتم وقف كل الطرق التي تؤدي إلى التوتر، وذلك يتأتى بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وحول جدوى هذا الاعتراف في ظل الرفض الإسرائيلي والأمريكي، قال: "نحن على دراية بكل الصعوبات وندرك موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، لكننا لن نقوم بخلط الأمور بين الحكومة الحالية والشعب الإسرائيلي".

وأوضح، أن باريس على قناعة بأن حل الدولتين يخدم المصلحة طويلة الأمد للإسرائيليين أيضا، لافتًا، إلى أنّ الولايات المتحدة لاعب أساسي، والرئيس ماكرون يتحدث باستمرار مع نظيره الأمريكي بشكل مباشر، لكن فرنسا مؤمنة بأن تكوين تحالف عربي وأوروبي ودولي أوسع يمكن أن يظهر للإدارة الأمريكية أن الاستراتيجية الحالية تضر بمصالح شعوب المنطقة والمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة على المدى الطويل.