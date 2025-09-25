بشرى حول الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس اليوم، الخميس، استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة في الصباح الباكر، وخلال فترات الليل على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في مصر

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد ظهور للسحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

من المتوقع أيضا أن يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، فيما تشهد حركة الملاحة البحرية، اضطرابًا على بعض المناطق من سواحل خليج السويس والبحر الأحمر، حيث يصل ارتفاع الموج هناك إلى ثلاثة أمتار.

شهد الطقس اليوم، في الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في مصر

حول درجات الحرارة اليوم، المتوقعة، خلال حالة الطقس بمختلف المحافظات والمناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24 درجة