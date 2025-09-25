طريقة عمل لحم بالعجين .. بأسهل الوصفات

لحم بالعجين من الأكلات الشامية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، وذلك لمذاقها الشهي والمختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لحم بالعجين فيما يلي ….

مقادير لحم بالعجين

● خبز تورتيلا

● نصف كيلو لحم مفروم

● 5 ملعقة كبيرة ليه ضاني مفرومة

● فلفل أحمر أرباع

● ثوم مفروم

● بقدونس مفروم

● نعناع مفروم

● ملح وفلفل

● بابريكا

● 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● 3 ليمون أضاليا سليم

طريقة تحضير لحم بالعجين



في الكبة يخلط اللحم واللية والفلفل الأحمر والثوم والبقدونس والنعناع والملح والفلفل والبابريكا والصلصة.

يفرد الخليط على خبز التورتيلا.

يخبز في الفرن.

يقدم ساخنا مع شرائح الليمون.