الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

السوق السعودي يحقق أعلى مكاسب يومية في 5 سنوات.. وخسائر حادة للمؤشرات الإماراتية

وكالات

شهدت البورصات الخليجية جلسة استثنائية في يوم الأربعاء بعد أن حقق المؤشر السعودي مكاسب لافتة وسط أنباء عن رفع نسب تملك الأجانب في الأسهم السعودية.

في حين تكبدت المؤشرات الإماراتية خسائر حادة وسط مخاوف من خروج السيولة الأجنبية.

قفز مؤشر تاسي بنسبة 5% في جلسة الأربعاء مسجلاً أعلى مكاسب يومية في أكثر من 5 سنوات وسط سيولة نشطة تجاوزت 14 مليار ريال بدعم من ارتفاع جماعي للأسهم الكبرى بقيادة القطاع المصرفي.

إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي بنسبة 10% لأعلى مستوياته في أكثر من 3 سنوات، كما قفز سهم الأهلي بالنسبة القصوى لأعلى مستوياته في أكثر من عام.

وجاءت هذه المكاسب بعد أن أفادت وسائل إعلامية أن هيئة السوق المالية تقترب من تخفيف القيود التي تضع حداً أقصى لملكية الأجانب في الشركات المدرجة عند 49%.

وبحسب التقديرات، من المحتمل أن تسهم هذه التعديلات بتدفقات أجنبية تزيد عن 10 مليارات دولار ويدفع مؤشر MSCI إلى زيادة وزن المؤشر السعودي مما يعزز الطلب والتقييمات.

كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.4% محققاً ثامن مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في أكثر من شهرين بالتزامن مع ارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2% يوم الأربعاء. 

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن محادثات ارامكو للاستحواذ على حصة أقلية في شركة طاقة متجددة تابعة لشركة "ريبسول" الإسبانية وصلت إلى طريق مسدود. وكانت المناقشات تدور حول استثمار محتمل بقيمة مليار يورو.


بورصة الكويت

تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.9% في جلسة الأربعاء ليتنازل عن مستوياته القياسية مسجلاً أكبر خسارة يومية في شهرين بضغط من انخفاض سهمي بيتك وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.6% و2.2% على التوالي.

في حين ارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.5% مسجلاً ثاني إغلاق قياسي على التوالي.

وفي آخر التطورات، أظهرت البيانات الصادرة عن الصندوق السيادي النروجي نمو استثمارات الصندوق في بورصة الكويت بنسبة 23% إلى 900 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي.


بورصة قطر

تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 0.9% في جلسة الأربعاء مسجلاً رابع خسائر يومية على التوالي بضغط من انخفاض شبه جماعي للأسهم المدرجة بقيادة القطاع المصرفي.

إذ انخفض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.2% مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي، وانخفض سهم مصرف قطر الوطني بأكثر من 2%.

وفي آخر البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار العقارات في قطر خلال شهر أغسطس / آب 2025 بنسبة 4.52% على أساس سنوي ، بينما تراجع بنسبة 0.22% قياسا بشهر تموز / يوليو الذي سبق ، وذلك وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي.

الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.3% في جلسة الأربعاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أشهر وسط انخفاض جماعي للقياديات وفي مقدمتها سهم بنك أبوظبي الأول الذي هبط بنسبة 4% في أكبر خسارة يومية منذ 6 أشهر.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.5% في جلسة الأربعاء ليغلق عند أدنى مستوياته في شهرين بضغط من انخفاض جماعي للقياديات وفي مقدمتها سهم إعمار العقارية الذي هبط بنسبة 2.5% لأدنى مستوياته في نحو 3 أشهر.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف التابعة لشركة لونيت خسائر الأسواق الإماراتية هو رد فعل على التغيير المحتمل للقواعد التنظيمية السعودية.


 

