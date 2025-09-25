«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء

دشّنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي أُطلقت في 7 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة.

مشاركة واسعة

وعقب إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط جلسات مكثفة مع خبراء الاقتصاد المستقلين، وممثلي البرلمان والأحزاب، والكتاب والمفكرين، ورؤساء التحرير وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، والقطاع الخاص.

وأعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها للزخم الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» منذ إطلاقها مطلع سبتمبر الجاري بين أوساط المتخصصين، مؤكدة أن الحكومة ترحب بجميع الآراء، وأن الهدف من الحوار المجتمعي هو إتاحة الفرصة لكل المعنيين والاقتصاديين للمشاركة بآرائهم حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وتقديم الملاحظات والتوصيات القيّمة.

وأكدت الوزيرة أن الحوار المجتمعي يُعد إحدى مراحل إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي بدأت صياغتها منذ أكتوبر 2024، بهدف توسيع مساحة مشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة، وخاصة خبراء الاقتصاد ومراكز الفكر والقطاع الخاص، في مناقشة السياسات والبدائل المطروحة. ومن المقرر أن تستمر الجلسات مع الجامعات والمراكز الفكرية والبحثية خلال الشهرين المقبلين، بمشاركة الوزراء المعنيين. وأضافت أنه إلى جانب جلسات الحوار المجتمعي، أتاحَت الوزارة تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عبر موقعها الإلكتروني، وأطلقت حملة «شارك» لتمكين مختلف الأطراف من المشاركة.

مناقشات مستفيضة حول مختلف المحاور

شهدت جلسات الحوار المجتمعي مناقشات مستفيضة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

وضمّت الجلسات السيد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والمفكر الدكتور عبد المنعم السعيد، عضو مجلس الشيوخ السابق، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور حسين عيسى، مستشار الشؤون الاقتصادية باتحاد الصناعات، والدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، الخبير الاقتصادي.

كما شارك في الجلسات الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية الأسبق، والسيد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، والسيد طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والسيد ماجد شوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية، والمهندس هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، والدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي ورئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس.

كما شاركت هدى الميرغني، مستشار اتحاد الصناعات للشؤون الفنية ودعم السياسات، والدكتور إبراهيم تركي، مستشار اتحاد الصناعات، والسيدة نرمين المليجي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط الأسبق، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الكبير، والدكتور محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، والدكتور عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد يوسف، وزير التعليم الفني الأسبق، والسيد أحمد العشماوي، خبير التعليم والتعليم الفني، والدكتورة أميرة كاظم، خبيرة في مجال التعليم، والدكتورة رانيا رشدي، مستشار فني بمجلس السكان.

وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط جلسة نقاشية مع مجموعة من ممثلي البرلمان والأحزاب، ضمت الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، والنائب سليمان وهدان، والنائبة الدكتورة مها عبد الناصر، والنائب عفت السادات، والنائب عبد المنعم إمام، والنائب الدكتور أحمد علي، والنائب الدكتور محمد البدري، والنائب إيهاب منصور، والنائب الدكتور أيمن محسب، والنائب أحمد الشرقاوي.

جدير بالذكر أنه، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» يوم 7 سبتمبر.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025 - 2026/2027 ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفّز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

كما تُعتبر السردية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي وأداة للترويج لركائز الاقتصاد المصري، تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتشغيل وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإبراز البدائل التمويلية المتاحة، وتسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.