سعر الأسمنت والجبس في مصر اليوم الخميس

استقرت أسعار الأسمنت نسبياً ويستعرض موقع صدى البلد اسعار الأسمنت والأسمنت الأبيض والجبس اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم.

سجل سعر طن الأسمنت نحو 3957.29 جنيهًا

سجل سعر طن الحديدالاستثماري نحو 37046 جنيهًا، بينما استقر سعر طن حديد عز عند 38200 جنيه، في حين بلغ سعر حديد ستيل 36500 جنيه للطن، وسجل حديد السويس نحو 36000 جنيه، أما حديد بشاي فقد سجل 36244 جنيهًا للطن.