الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

9 لاعبين.. تعرف على غيابات الأهلي والزمالك في مباراة القمة

أحمد أيمن

تترقب جماهير الكرة المصرية بفارغ الصبر القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي ستقام يوم الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي. 

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، ومن المتوقع أن تشهد القمة غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.. فما هذه الغيابات؟

جدير بالذكر أن الأهلي قد تمكن من الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدوري المصري.

على الصعيد الآخر، شهدت الجولة الثامنة تعثر فريق الزمالك أمام الجونة، الذي تمكن من التعادل في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

يدخل الزمالك المباراة محتلا صدارة ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة، بعد أن خاض 8 مباريات ، حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 2 وخسر واحدة، في المقابل يحتل الأهلى المركز السادس فى الترتيب برصيد 12 نقطة ، بعد أن خاض 7 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مثلها وخسر واحدة.

جدير بالذكر أن الفريقين التقيا 130 مرة تاريخيًا، ويمتلك الأهلي التفوق في سجل المواجهات المباشرة بعد أن حقق الفوز في 59 مباراة مقابل 30 لقاء للزمالك، بينما حسم التعادل 41 مناسبة.

 

غيابات الأهلي أمام الزمالك 

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، يواجه النادي الأهلي غيابات عديدة قبل مباراة الزمالك، حيث أكدت مصادر داخل النادي أن 6 لاعبين لن يتمكنوا من المشاركة. 

من بين هؤلاء اللاعبين، يبرز كل من محمد شكري وكريم فؤاد وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو، الذين يعانون من الإصابات. 

بالإضافة إلى ذلك، يفتقد الأهلي خدمات محمد عبدالله وأحمد عابدين اللذين يتواجدان حالياً مع منتخب الشباب للمشاركة في كأس العالم بتشيلي.

ورغم ذلك، تبقى هناك حالة من الغموض حول موقف الثنائي المغربي أشرف داري ومحمد مجدي أفشة، حيث من المقرر أن يشارك اللاعبان في تدريبات الفريق، لكن سيتم تحديد مصيرهما النهائي بعد تقييم حالتهما الصحية.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

أما بالنسبة للزمالك، فإن الفريق يعاني أيضاً من غيابات في صفوفه. يفتقر الفريق لخدمات الثلاثي محمد شحاتة بسبب الإصابة، وبرون أوشينج وسيف الدين الجزيري اللذين خرجا من حسابات المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لأسباب فنية. 

كما تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة محمود جهاد، الذي لم يصل بعد إلى الجاهزية اللازمة للاشتراك في اللقاء.

غيابات الأهلي والزمالك مباراة الأهلى والزمالك موعد مباراة الأهلى والزمالك الأهلي الزمالك الدوري المصري

