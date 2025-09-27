إيني : نعمل على تسريع الاستكشافات وتحويل مصر إلى محور إقليمي للطاقة

كشف جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، أن استراتيجية الشركة في مصر للعام المقبل تقوم على ثلاثة محاور رئيسية مترابطة، مؤكداً أن الشركة ماضية في تعزيز مكانتها بالسوق المصرية باعتبارها أكبر منتج ومستثمر في قطاع الطاقة.

وأوضح بروسكو، خلال لقاء مسجل مع الإعلامي يوسف الحسيني على هامش يوم السلامة لقطاع البترول 2025، أن المحور الأول هو الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف مع التركيز على الفرص ذات الدورة القصيرة التي يمكن وضعها على الإنتاج بسرعة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة، مشيراً إلى أن إيني معروفة في الصناعة بقدرتها على تسريع التنمية.

وأضاف أن المحور الثاني يستند إلى دعم مكانة مصر كمركز محوري للطاقة في شرق المتوسط من خلال استقطاب الغاز من قبرص والدول المجاورة، بينما يركز المحور الثالث على إعادة تطوير أنشطة الشركة في مناطق عملها المختلفة.

وأشار إلى أن خطة إيني للأربع سنوات المقبلة تتضمن استثمار أكثر من 8 مليارات دولار وحفر نحو 200 بئر استكشافية وتنموية.

وشدد على استمرار الشركة في خفض انبعاثات الكربون في أصولها داخل قطاع الطاقة، بالتوازي مع دعم الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "إيجاس" في جهود خفض الانبعاثات.

ولفت بروسكو إلى أن مشروع جلب الغاز القبرصي إلى مصر وصل إلى مرحلة متقدمة، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقيتين على المستويين الحكومي والتجاري بما يمكّن من تنفيذ المشروع في أقصر وقت ممكن.