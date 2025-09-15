قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفض مقترح إيران بحظر استهداف المنشآت النووية
الري: تعاون مع البنك الدولي في معالجة المياه للإنتاج الكثيف للغذاء
الرئيس الإيراني: إسرائيل لا تعترف بأي إطار قانوني وتحظي بدعم غربي أمريكي
17 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
سيد عبدالحفيظ: الأهلي يعاني من أزمة الشوط الثاني منذ بداية الدوري
قتلت زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا بالمنيا.. المتهمة تواجه عقوبة الإعدام بالقانون
أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي
تقرير يحذر من تعرض 1.5 مليون شخص في أستراليا لخطر ارتفاع منسوب مياه البحار
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص في أطفيح
بالقانون .. ضوابط نقل وزراعة الأعضاء من المصريين للأجانب
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المنطقة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بشاي: مصر تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية ما بين 15 و20% بنهاية العام الجاري

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعزز نمو اقتصاد الدولة المصرية، ويؤثر إيجابياً على حجم التجارة بين مصر ومختلف الدول، كما يُحفز النمو الاقتصادي، حيث يُظهر أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في توسيع الأسواق ويعمل على زيادة المساهمة في نمو الاقتصاد.


 

وقال بشاي إن إعلان الحكومة عن سعي مصر لتحقيق زيادة في الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024 هو أمر مهم، ويُعتبر عنصرًا أساسيًا لنمو الاقتصاد، حيث تحتاج مصر إلى خبرات وتمويلات لإرساء التنمية الشاملة، وبالأخص في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وزيادة الخبرات التقنية والفنية المتعددة، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة وتشغيل العمالة.

أضاف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يُساهم بشكل فعال في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وعليه يُعتبر أحد أهم الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، خاصة أن الدولة قطعت أشواطًا كبيرة لدعم وتحفيز هذا الاستثمار وفقاً للبيانات والأرقام الرسمية، وهو أحد أكبر مكاسب رؤية مصر 2030.


 

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يُساهم في تسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويل من البنوك، ويُشجع البنوك على التوسع في أنشطتها الإقراضية، مُشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي وضعتها الحكومة في الفترة الأخيرة ساهمت في إزالة العقبات التي كانت تعرقل إقامة المشروعات، كما ساعدت في تقليص الفترة الزمنية التي يستغرقها المستثمر في إنهاء الإجراءات.


 

وأشار بشاي إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024.

البنك المركزي المصري بشاي إلى نجاح مصر تقليص الفترة الزمنية تعرقل إقامة المشروعات التمويل من البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

شوبير

شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي

حالة الطقس

3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

أرشيفية

تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

ترشيحاتنا

درويش

درويش يتخطى حاجز 12 مليون جنيه بالسينمات السعودية في أسبوع

ويجز

ويجز يوجه رسالة خاصة لمحمد منير: انت حبيبي ومصدر إلهامي يا كينج

فرقة أم كلثوم

فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية تقدم حفلا استثنائيا بدار الأوبرا

بالصور

شيفروليه تطلق أرخص سيارة كورفيت في العالم.. ما سعرها؟

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

مقابض الأبواب القاتلة تحاصر السائقين داخل سياراتهم

مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات
مقابض أبواب السيارات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والجيزة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

فيديو

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد