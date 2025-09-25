سفير مصر في بريتوريا: حريصون على التواصل مع الجالية وتقديم خدمات قنصلية مرضية

أكد السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، حرص السفارة على التواصل المنتظم مع الجالية، وتقديم الخدمات القنصلية على النحو المرضي، وكذا تعريفهم بالمبادرات الحكومية المخصّصة للمصريين بالخارج، وفي مقدّمتها مبادرة "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر" والمبادرات الخاصة بتيسير تحويلات المصريين بالخارج.



جاء ذلك خلال حفلَ الاستقبال الذي نظمه السفير شريف ، وشارك فيه ممثلو الجالية المصرية في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وبحضور مسؤولين جنوب أفارقة وسفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في بريتوريا.



ونوّه السفير شريف برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، وبالاجتماع الرسمي بشأن الأمن الغذائي الذي استضافته القاهرة في مستهل سبتمبر ٢٠٢٥ والذي يعد الاجتماع الأول من اجتماعات مجموعة العشرين الذي تستضيفه دولة غير عضو بها.



وأشار إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر القادم بوصفه حدثًا حضاريًا وثقافيًا يعزّز التفاعل بين الشعوب الأفريقية ويعمّق التعاون الثقافي والسياحي إقليميًا ودوليًا.

