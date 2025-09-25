قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
سفير مصر في بريتوريا: حريصون على التواصل مع الجالية وتقديم خدمات قنصلية مرضية

أ ش أ

أكد السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، حرص السفارة على التواصل المنتظم مع الجالية، وتقديم الخدمات القنصلية على النحو المرضي، وكذا تعريفهم بالمبادرات الحكومية المخصّصة للمصريين بالخارج، وفي مقدّمتها مبادرة "بيتك في مصر"، و"مزرعتك في مصر" والمبادرات الخاصة بتيسير تحويلات المصريين بالخارج.


جاء ذلك خلال حفلَ الاستقبال الذي نظمه السفير شريف ، وشارك فيه ممثلو الجالية المصرية في جنوب أفريقيا وبوتسوانا وبحضور مسؤولين جنوب أفارقة وسفراء وأعضاء من السلك الدبلوماسي في بريتوريا.


ونوّه السفير شريف برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٥، وبالاجتماع الرسمي بشأن الأمن الغذائي الذي استضافته القاهرة في مستهل سبتمبر ٢٠٢٥ والذي يعد الاجتماع الأول من اجتماعات مجموعة العشرين الذي تستضيفه دولة غير عضو بها.


وأشار إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر القادم بوصفه حدثًا حضاريًا وثقافيًا يعزّز التفاعل بين الشعوب الأفريقية ويعمّق التعاون الثقافي والسياحي إقليميًا ودوليًا.
 

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

سفيرة مصر لدى مالطا تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة الجمهورية

سفيرة مصر لدى مالطا تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيسة الجمهورية

السفير أحمد علي شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا

سفير مصر في بريتوريا: حريصون على التواصل مع الجالية وتقديم خدمات قنصلية مرضية

المعرض السياحي بباريس

"تنشيط السياحة": المشاركة في المعرض السياحي بباريس خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور المصري بالسوق الأوروبي

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

