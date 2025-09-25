أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل



أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة البريطانية قامت بإجلاء سكان مدينة سويندون بعد انفجار شديد في المنطقة الصناعية.

وكان انفجار ضخما وقع في منشأة صناعية في مدينة سويندون البريطانية مما تسبب في إندلاع حريق كبير في المنشأة .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت شركة TEKEVER البرتغالية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن خطتها لإنشاء أكبر منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة في المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامجها الاستراتيجي "Overmatch" لتعزيز القدرات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي العسكري.

وستشرف المنشأة على كامل دورة الإنتاج للطائرات المسيّرة، من التصميم والنمذجة إلى التصنيع واسع النطاق.

كما سيتم ولأول مرة، تصنيع الطائرة المسيّرة AR5 داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز إنتاج الطرازين AR3 ونسخته المطوّرة AR3 EVO.

فيما صرح كارل برو، رئيس وحدة الدفاع في TEKEVER، : "منشأتنا الجديدة ستعزز قدرتنا على الابتكار وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة بسرعة، كما ستدعم طموحاتنا في تحويل صناعة الدفاع البريطانية إلى قوة عالمية رائدة."

كما عبر النائب ويل ستون عن منطقة سويندون الشمالية، عن فخره باختيار المدينة كموقع للتوسع، مؤكدًا دعمه لإنشاء "تجمع صناعي للطائرات المسيّرة" يفتح آفاقًا تعليمية ومهنية للشباب المحلي.

ووصف جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، المشروع بأنه "دليل واضح على أن الحكومة تجعل من الدفاع محركًا للنمو الاقتصادي"، مشددًا على أهمية دعم الصناعة الدفاعية لتعزيز الأمن القومي.

