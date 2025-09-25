قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل التقييمات الأسبوعية لصفوف النقل بجميع المراحل الدراسية
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت وسائل إعلام بأن الشرطة البريطانية قامت بإجلاء سكان مدينة سويندون بعد انفجار شديد في المنطقة الصناعية.

وكان انفجار ضخما وقع في منشأة صناعية في مدينة سويندون البريطانية مما تسبب في إندلاع حريق كبير في المنشأة .

وفي وقت سابق ؛ أعلنت شركة TEKEVER البرتغالية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، عن خطتها لإنشاء أكبر منشأة لتصنيع الطائرات المسيّرة في المملكة المتحدة، وذلك ضمن برنامجها الاستراتيجي "Overmatch" لتعزيز القدرات الدفاعية، والذكاء الاصطناعي العسكري.

وستشرف المنشأة على كامل دورة الإنتاج للطائرات المسيّرة، من التصميم والنمذجة إلى التصنيع واسع النطاق.

كما سيتم ولأول مرة، تصنيع الطائرة المسيّرة AR5 داخل المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز إنتاج الطرازين AR3 ونسخته المطوّرة AR3 EVO.

فيما صرح كارل برو، رئيس وحدة الدفاع في TEKEVER، : "منشأتنا الجديدة ستعزز قدرتنا على الابتكار وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة بسرعة، كما ستدعم طموحاتنا في تحويل صناعة الدفاع البريطانية إلى قوة عالمية رائدة."

كما عبر النائب ويل ستون عن منطقة سويندون الشمالية، عن فخره باختيار المدينة كموقع للتوسع، مؤكدًا دعمه لإنشاء "تجمع صناعي للطائرات المسيّرة" يفتح آفاقًا تعليمية ومهنية للشباب المحلي.

ووصف جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني،  المشروع بأنه "دليل واضح على أن الحكومة تجعل من الدفاع محركًا للنمو الاقتصادي"، مشددًا على أهمية دعم الصناعة الدفاعية لتعزيز الأمن القومي.
 

الشرطة البريطانية مدينة سويندون أنفجار ضخم منطقة صناعية بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان .. جهود للمحليات للتطوير والتجميل وأنشطة ثقافية وتنظيم حملات طرق الأبواب

مقتل سائق في المنوفية

ضمنه في قرض .. عامل يقتل نجل عمه السائق في المنوفية

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الخميس 25-9-2025

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد