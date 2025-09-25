قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الرقص الحديث تبحث عن قاتل ياسين فى ملحمة بهية بالجمهورية

بهية
بهية
أحمد البهى

تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، ثلاث ليالى لفرقة الرقص المسرحى الحديث، تحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى، تقدم خلالها عرض " بهية" من ريبورتوار فرقة “فرسان الشرق” للتراث، تصميم وإخراج كريمة بدير، ورؤية درامية محمد فؤاد، وتدريب ياسمين بدوى، وتصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وذلك فى التاسعة مساء أيام الجمعة، والسبت، والأحد 26، و27، و28 سبتمبر على مسرح الجمهورية.

العرض مستلهم من رواية نجيب سرور الشهيرة "ياسين وبهية"، ومن الموال الشعبى المعروف "يا بهية وخبرينى"، ويسعى للإجابة عن التساؤل الذى طرح فى العملين عن قاتل ياسين.

يؤدى الأدوار الرئيسية ياسمين بدوى فى دور بهية، وهانى حسن ومحمد أحمد  بالتبادل فى دور ياسين، ونادر جمال بالتبادل مع عبد الرحمن دسوقى فى دور الباشا، ورضا رينجو فى دور والد بهية، وأشرف كودك فى دور والد ياسين، ودنيا محمد فى دور العرافة، ونوران محمد فى دور الأم.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة أسست فرقة “فرسان الشرق” للتراث عام 2009، بهدف استلهام التراث المصرى على خشبة المسرح في سياق فنی درامي راقص، وعليه فإن جميع عروض الفرقة تتميز بصبغتها التراثية والتاريخية المصرية الصميمة.

شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات الدولية والإقليمية منذ إنشائها حتى الآن، وقد انضمت إلى فرق دار الأوبرا عام 2013.

كما قدمت الفرقة فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وحصلت على جائزة أحسن عرض وأحسن تمثيل بمهرجان المسرح الحر بالأردن عن عرض “بهية” عام 2019، وحققت العديد من النجاحات المميزة.

أما فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى، فتعد الأولى من نوعها فى الوطن العربي، أحرزت نجاحات كبيرة من خلال تناولها موضوعات متخصصة في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها.

أسستها عام 1993 وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية، حيث تم تكليف الفنان وليد عوني بالعمل كمدير فنى ومخرج ومصمم لها.

قدمت أكثر من 26 عرضاً ناجحاً وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية.

سافرت إلى معظم الدول الأوروبية والعربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وكوريا، وقدمت عروضها على أكبر وأهم المسارح والأوبرات الدولية.

حاز عرض “البصاصين” على جائزة أفضل تصميم استعراضي فى المهرجان القومى للمسرح عام 2016. 

