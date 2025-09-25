قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم لودر بسيارة نقل بالبحيرة
⁠الضرائب: على الممولين إصدار إيصالات إلكترونية عن الخدمات و السلع المباعة
الجيش الأوكراني يسقط 150 طائرة روسية خلال الليلة الماضية
بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل
موعد تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية.. والفئات المستثناة
الثانية.. إيطاليا ترسل سفينة حربية لمرافقة أسطول المساعدات المتجه إلى غزة
موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
وزير الدفاع الإيطالي : عززنا وجودنا في إستونيا عبر نشر 4 طائرات من نوع إف 35
أمطار خفيفة وشبورة مائية .. الأرصاد تحذّر من اضطراب الملاحة
بعد انتشارها في أمريكا.. كل ما تود معرفته عن بكتيريا الكابوس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لسيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان ومؤسساته الوطنية
مبادرة رائدة بمدارس أسيوط .. وجبات غذائية وملابس مجانية للطلاب غير القادرين | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المنيا.. ضبط 308 مخالفة بالمخابز والأسواق ومصادرة 5 أطنان سماد

ضبط أسمدة قبل بيعها بالسوق
ضبط أسمدة قبل بيعها بالسوق
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تكثفيف مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات المواد البترولية، للتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، وضمان جودة وتوافر السلع المعروضة للمواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 308 مخالفات تموينية متنوعة، من بينها 239 مخالفة بالمخابز شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، التصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات أو إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب ضبط صاحب مخبز مغلق بقرار إداري استمر في الإنتاج بالمخالفة للقانون. كما تم ضبط كميات من السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، بينها 5 أطنان سماد مدعم و10 شكاير دقيق بلدي، إضافة إلى مصنع لتعبئة السكر التمويني مارس الغش بطرح سكر ناقص الوزن.

وفي الأسواق تم تحرير 61 محضراً شملت طرح سلع بدون فواتير ومجهولة المصدر، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع منتهية الصلاحية، بجانب مخالفات لعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار. وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير 5 محاضر بينها محضر لتجميع 25 أسطوانة بوتاجاز منزلية بغرض بيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن مخالفات أخرى لعدم ممارسة النشاط وعدم انتظام القيد في السجلات.

المنيا محافظ المنيا حملات تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

اشرف بن شرقي

قناة الأهلي تكشف حقيقة تعاقد بن شرقي مع آدم وطني

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

ترشيحاتنا

جراحة فرط التعرق عند الأطفال

مبرة طنطا.. أكثر من 120 عملية لعلاج تعرق اليدين عند الأطفال

صورة أرشيفية

مدير يتحرش بطالبة وطالب يضرب معلمه|ماذا حدث بالمدارس في أول أسبوع دراسة؟

المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يشارك في المؤتمر الدولي للتكوين لجماعة الأخوة الدولية «AFI»

بالصور

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..
7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه..

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.
طريقة عمل رول البيض بالخضار.

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..
فكرة لعمل اللانش بوكس صحى و لذيذ..

فيديو

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد