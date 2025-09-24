محافظ المنيا: فخورون بحصد المركز الثالث بمهرجان اكتشاف المواهب

أعرب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص تهانيه لأبناء المحافظة المشاركين في مهرجان اكتشاف المواهب بعد أن نجحوا في تحقيق المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وحصدوا أكبر عدد من الجوائز الفردية والجماعية في مختلف المسابقات.

وأكد المحافظ، أن ما حققه شباب المنيا يعكس حجم المواهب والطاقات الإبداعية التي تزخر بها المحافظة، مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة في تبني المبادرات الداعمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وإتاحة الفرص أمام الشباب للتألق والإبداع.