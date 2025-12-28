قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات لرصد المداخن المخالفة للبيئة بمطروح

ايمن محمود

شنت شئون البيئة بمدينة مرسي مطروح حملة تفتيشية مكبرة مفاجئة على المطاعم والكافيهات والمنشأت الخاصة لرصد المخالفات البيئية والاشتراطات الصحية والنظافة العامة والسلامة المهنية ، للتأكد من تطبيق حدود ومعايير قانون حماية البيئة من التلوث ولائحته التنفيذية بالالتزام البيئى بوزارة البيئة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح عن قيام حملة تفتيشية مكبرة علي المطاعم والكافيهات والمنشأت الغذائية تحت اشراف المهندسة عزيزة الشافعي مدير إدارة شئون البيئة ، بعد وصول شكاوي لبعض المطاعم لقيامهم بتركيب مداخن مخالفة بيئياً وتعمل بدون ترخيص.

 على الفور تمت الاستجابة لشكاوي المواطنين بالتفتيش على المنشأت المذكورة ، وتم تحرير محاضر وتوجيه انذارات للمطاعم تحت التجهيز ، وجاري استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لإدارة نشاط مطعم.

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بان الحملة المكبرة قامت برصد أحد المطاعم التي تصدر منها انبعاثات وأدخنة غير مطابقة لمعايير البيئة ، وتبين بالمعاينة عدم إستيفاءه للموافقات البيئية، واشتراطات المداخن وتنقية الهواء، بالإضافة إلى قيامه بوضع الشوايات بالأرصفة خارج المطعم موجهاً باتخاذ اللازم تجاه المطاعم المخالفة طبقاُ قانون حماية البيئة من التلوث ولائحته التنفيذية بالالتزام البيئى بوزارة البيئة .

ووجه اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح لادارة شئون البيئة بالتحرك لضبط ورصد السيارات التي تلقي القمامة بجوار وبميحط مقابر المغاربة شرق المدينة لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة لحرمه الاموات ، بالاضافة الى قيامها بتلوث البيئة والصحة العامة وتردي حالة النظافة العامة بالمناطق السكنية ، للحد من التخلص غير الآمن من المخلفات .

وتتابع ادارة شئون البيئة مدينة مرسي مطروح سلامة المحارق بالوحدات الصحية والمستشفيات ، وتقوم برصدالملاحظات لمديرية الصحة بالصيانة عاجلة، ومخاطبة وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم حيال الإجراءات اللازمة التي تم رصدها، والتأكيد على تفعيل عقد المخلفات الخطرة بين المديرية والجهات المعنية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال الحملة المكبرة المكونة من مدير إدارة شئون البيئة وفريق العمل المعاون بمجلس المدينة.

بالاضافة الي القيام بحملات تفتيشية بالمرور على المستشفيات والمعامل الخاصة ومراكز الرعاية الطبية بنطاق المدينة بالتنسيق مع شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الصحة بمطروح، للوقوف على طرق التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة، ومدى مطابقة الإدارة البيئية بتلك المنشآت للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليه بقانون حماية البيئة والقوانين المرتبطة بالصحة العامة.

