دعوة لزيارة الأديرة القبطية.. الأنبا أنطونيوس يهنئ المطران نثنائيل في القدس | صور

ميرنا رزق

زار نيافة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، نيافة أبونا نثنائيل، مطران كنيسة التوحيد الإثيوبية الأرثوذكسية الجديد بالقدس.

تعاون الكنيستين
قدّم نيافة الأنبا أنطونيوس التهنئة للمطران الجديد، ودارت خلال اللقاء مناقشات تناولت التاريخ الأخوي بين الكنيستين، ومدى محبة الكنيسة القبطية لأبناء الكنيسة الإثيوبية، والتي تتجلى في زيارات الإخوة الإثيوبيين للأديرة القبطية في مصر. كما وجّه نيافته الدعوة للمطران نثنائيل لزيارة الأديرة والكنائس القبطية في مصر.

وتناول اللقاء كذلك بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الكنيستين داخل مدينة القدس.

اجتماع كهنة إيبارشية برج العرب والعامرية
وفي سياق آخر، عقد مجمع كهنة إيبارشية برج العرب والعامرية اجتماعهم الدوري بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا العجائبي بكينج مريوط، بحضور نيافة الأنبا مينا، أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، أعقبها حوار ومناقشة لأحوال الخدمة والرعية، ومتابعة شؤون الإيبارشية المختلفة، وبحث سبل تنمية العمل الرعوي والروحي بما يتناسب مع احتياجات الشعب. وأكد نيافة الأنبا مينا على أهمية التعاون والمحبة بين الآباء الكهنة ليكونوا مثالًا حيًّا للرعاية الصالحة والخدمة الأمينة.

