بولندا بصدد الحصول على 43.7 مليار يورو كقروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن بلاده بصدد الحصول على 43.7 مليار يورو كقروض منخفضة الفائدة من برنامج "العمل الأمني لأوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز قدراتها الدفاعية.
وأوضح كوسينياك-كاميش - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الخميس/ - أن هذه الأموال ستضمن استمرار الاستثمار في أمن بولندا، بما في ذلك الدفاعات الجوية والصاروخية وأنظمة المدفعية والذخيرة والطائرات المسيرة والدفاع السيبراني.
وقد تم إطلاق برنامج "العمل الأمني لأوروبا" خلال رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025، والذي من خلاله تستطيع البلدان الاقتراض لشراء المعدات العسكرية.