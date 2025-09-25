بولندا بصدد الحصول على 43.7 مليار يورو كقروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، أن بلاده بصدد الحصول على 43.7 مليار يورو كقروض منخفضة الفائدة من برنامج "العمل الأمني ​​لأوروبا" التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز قدراتها الدفاعية.



وأوضح كوسينياك-كاميش - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم /الخميس/ - أن هذه الأموال ستضمن استمرار الاستثمار في أمن بولندا، بما في ذلك الدفاعات الجوية والصاروخية وأنظمة المدفعية والذخيرة والطائرات المسيرة والدفاع السيبراني.



وقد تم إطلاق برنامج "العمل الأمني ​​لأوروبا" خلال رئاسة بولندا لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025، والذي من خلاله تستطيع البلدان الاقتراض لشراء المعدات العسكرية.

