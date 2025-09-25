مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي

أنهى النادي الأهلي تعاقده مع المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو في أغسطس الماضي؛ بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري.



ودخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في مفاوضات مع العديد من المدربين الأجانب أصحاب السيرة الذاتية القوية يأتي أبرزهم السويسري أورس فيشر والإيطالي روبرتو مانشيني.



ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن مدرب أجنبي صاحب سيرة ذاتية قوية من أجل خلافة الإسباني خوسيه ريبيرو في قيادة الفريق الأحمر بعدما لجأ المارد الأحمر للإستعانة بخدمات عماد النحاس بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.



ويواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أزمة حقيقية فى التفاوض مع العديد من المدربين العالميين وذلك لقيادة المارد الأحمر في قادم الأيام.



النادي الأهلي تواصل مع 10 مدربين عالميين من أجل تولي مهمة قيادة الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة إلا أنه واجه رفضا من 9 مدربين لأسباب مختلفة فيما يظل الأمل معقودا على إذابة الجليد فى مفاوضات القلعة الحمراء مع السويسري فيشر خلال الساعات المقبلة.



فيشر يفرض شروطه



وفقاً لتقارير الإعلامية، فإن فيشر قد ابتعد عن خيارات الأهلي بعدما كانت هناك مفاوضات متقدمة نوعاً ما بين الطرفين ولكن وكيل المدرب أكد انتظاره العروض الأوروبية وخاصةً بعد ترشيحه لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ.



وما عزز من تعثر مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري فيشر طلب الأخير راتبا شهريا 300 ألف دولار هو و 3 مساعدين كما طلب عقد لمدة موسم واحد فضلا عن عقبة تمسك أورس فيشر بالحصول على كامل عقده في حال إقالته قبل نهاية مدته .



ويعقد النادي الأهلي الأمل على التوصل لإتفاق مع السويسري فيشر من أجل انتزاع الموافقة من جانبه على تدريب القلعة الحمراء وتخفيض مطالبه وشروطه.



روي فيتوريا



رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني تولي مهام القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بداعي تركيزه في تدريب المنتخبات الوطنية مؤكدا أن مرحلة تدريب الأندية قد طرحها خلف ظهره.



رينيه فايلر



رفض السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي السابق العودة مجددا إلي القاهرة لتدريب القلعة الحمراء.



وأكد وكيل أعمال فايلر فى تصريحات صحيفة أن فايلر لن يعود مجددا إلي القاهرة وأنه زهق من سؤال مفاوضات الأهلي لعودة المدرب السويسري.



راحة إجبارية



رفض البرتغالي ريناتو بايفا المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي خوض تجربة قيادة النادي الأهلي فنيا بداعي الحصول على الراحة عقب إقالته من الفريق البرازيلي.



مش فاضي



فاجئ البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني السابق لفريق اي سي ميلانو الإيطالي مسؤلي النادي الأهلي برفض التدريب للمارد الأحمر.



وتذرع البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اي سي ميلان السابق بحجة عدم تفرغه لتدريب أي نادي في إفريقيا وقال: مش فاضي في إفريقيا.



رفض إيطالي



رفض الإيطالي مانشيني المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا والسعودية تدريب النادي الأهلي واستفسر عن الفريق وطلب التعرف علي اللاعبين ومعدل الأعمار.



وتواصل النادي الأهلي مع الإيطالي مانشيني في الأيام الماضية ولكن المفاوضات فشلت بعد استفسار المدرب حول أعمال اللاعبين ومدى تحمله مسؤولية الموسم الحالي



مدرب منتخب مصر



رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لـ منتخب مصر الوطني تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



وتحجج كيروش برفضه تدريب الأندية في إفريقيا وغيرها من أندية العالم وتفرغه فقط لتدريب المنتخبات.



إفريقيا مرفوضة



رفض البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لـ منتخب الإمارات تدريب النادي الأهلي وقال: مش عايز أدرب أي نادي في إفريقيا.



كما رفض الإيطالي دومينيكو تديسيكو تدريب النادي الأهلي وأي فريق فى إفريقيا وبعدها وتولى تدريب فريق فنار بخشة التركي.



من بداية الموسم



فيرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال اشترط على مجلس إدارة النادي الأهلي تدريب الشياطين الحمر من بداية الموسم رافضا تولي المهمة بعد مرور عدة جولات في البطولة المحلية.



كشفت تقارير صحفية، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد المدربين الإسبانيين لخلافة خوسيه ريبيرو، تحسبًا لفشل التعاقد مع البرتغالي برونو لاج، مدرب بنفيكا السابق.



مدرب إسباني قال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: “الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الإسباني روبرتو مورينو تحسبًا لفشل التعاقد مع برونو لاج”.



وأضاف: “لم يحدث أي اتفاق رسمي بين الطرفين حتى الآن، فقط مسئولو الأهلي استطلعوا رأي المدرب الإسباني وتفاصيل خاصة بالراتب”.



واختتم: “الأهلي يكثف مجهوداته للتعاقد مع لاج وفي حال فشل التعاقد سيتجه إلى مورينو”.



