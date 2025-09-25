لأكثر من 50 حالة انسانية.. محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية بقيمة تقارب نصف مليون

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي .

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لأكثر من 50 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لأحوالهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ،معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ،مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتقديم كافة أوجه الدعم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 19 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والجراحات المتخصصة و معهد الكبد والتأمين الصحي ورمد شبين وبركة السبع ومنوف العام وأشمون والشهداء والباجور ، ومكلفاً التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 18 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 13 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية .

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، كما حرصوا على تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم .