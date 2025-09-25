قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية .. القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 170 هدفًا في غزة خلال 24 ساعة
القبض على 7 سيدات يمارسن الرذيلة داخل نادي صحي بالتجمع
بسبب الخلاف على أولوية المرور .. سائق وشقيقه يشعلان النيران في سائق توك توك بالمنوفية
مش في دماغهم أفريقيا.. خريطة 8 مدربين رفضوا الأهلي
قبل ما تنزل تشتري.. اعرف أسعار الخضروات النهاردة
وزير الخارجية يدعو الشركات الأمريكية إلى توسيع استثماراتها في مصر وتوطين سلاسل الإمداد
إدانة ساركوزي بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية
انتظام العملية التعليمية وارتفاع نسب الحضور بالمدارس بأول أسبوع دراسة
القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة
مهلة أخيرة.. ماكرون يمنح طهران ساعات فقط لتفادي عودة العقوبات
اللودر فرم النقل.. تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة
تحقيقات وملفات

لأكثر من 50 حالة انسانية.. محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية بقيمة تقارب نصف مليون

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته بالحالات الإنسانية  والتي يحرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم ، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، مديري مديريات الصحة ، التموين ، العمل ، التضامن الاجتماعي .

حيث استهل محافظ المنوفية لقائه بتسليم مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية ولحوم لأكثر من  50 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية بقيمة إجمالية تقارب نصف مليون جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية ومراعاة لأحوالهم المعيشية والاجتماعية الصعبة ،معرباً عن سعادته بتنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري لمد يد العون للأسر الأولي بالرعاية ،مؤكدا أن باب مكتبه مفتوح دائما أمامهم  لتقديم كافة أوجه الدعم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم ، مشيراً إلي تواجد مسئولي الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة للتواصل المباشر مع الحالات لتسهيل الإجراءات اللازمة وتقديم خدمة متميزة وبشكل غير تقليدي ولا سيما الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة

وخلال اللقاء، وجه المحافظ الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن 19 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي والجراحات المتخصصة و معهد الكبد والتأمين الصحي ورمد شبين وبركة السبع ومنوف العام وأشمون والشهداء والباجور  ، ومكلفاً التموين ببحث إمكانية إضافة مواليد لـ 18 أسرة للمساهمة في صرف السلع التموينية المدعمة ، وموجهاً التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 13 حالات أخرى تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية ، وكذا تكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع  عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية . 

وفي نهاية اللقاء أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء ، كما حرصوا على تقديم الشكر  لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم  وحرصه علي الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم .

