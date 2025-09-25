إنجاز كبير ومُشرّف.. «القومي للمرأة» يُهنئ منتخب مصر لناشئات كرة اليد بعد تتويجه ببطولة إفريقيا

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى منتخب مصر لناشئات كرة اليد بعد تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز الكبير والمشرّف، وبالأداء البطولي للاعبات المنتخب اللواتي جسّدن روح الإصرار والعزيمة، مؤكدةً أن منتخب الناشئات حقق إنجازًا كبيرًا ومتميزًا بعد حصد اللقب في آخر ست نسخ متتالية، رافعًا اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد رسالة إلهام لكل الفتيات المصريات، ودليلًا عمليًا على قدرة المرأة المصرية على المنافسة والتميز عالميًا في مختلف المجالات، متمنيةً لهن مزيدًا من النجاحات والإنجازات.