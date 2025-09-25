قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعفاء العمال من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي طبقا لقانون العمل
عبد الغفار يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وشركة WMC لتعزيز الرعاية الصحية
إيرادات السينما المصرية| درويش في الصدارة.. وفهمي والسقا يجمعان 10 آلاف جنيه
وزير الكهرباء: مصر أصبحت جزء مهما من خارطة العالم النووي للاستخدام السلمي
هل يجوز تعاطي المخدرات للتقليل من الشعور بالإرهاق في قيادة السيارات؟
ليس أمامه خيارات كثيرة.. أزمة الوسط تربك الزمالك بقمة الأهلي
غرف الدردشة المغلقة.. تحديات جديدة تواجه المجتمع في عالم الإنترنت
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنجاز كبير ومُشرّف.. «القومي للمرأة» يُهنئ منتخب مصر لناشئات كرة اليد بعد تتويجه ببطولة إفريقيا

أمل مجدى

تقدّم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى منتخب مصر لناشئات كرة اليد بعد تتويجه بلقب البطولة الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز الكبير والمشرّف، وبالأداء البطولي للاعبات المنتخب اللواتي جسّدن روح الإصرار والعزيمة، مؤكدةً أن منتخب الناشئات حقق إنجازًا كبيرًا ومتميزًا بعد حصد اللقب في آخر ست نسخ متتالية، رافعًا اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الدولية.

وأشارت إلى أن هذا الإنجاز يُعد رسالة إلهام لكل الفتيات المصريات، ودليلًا عمليًا على قدرة المرأة المصرية على المنافسة والتميز عالميًا في مختلف المجالات، متمنيةً لهن مزيدًا من النجاحات والإنجازات.

البطولة الأفريقية البطولة الأفريقية لكرة اليد ناشئات كرة اليد منتخب مصر لناشئات كرة اليد المجلس القومي للمرأة

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

الأمم المتحدة

مسؤول أممي يؤكد على مواصلة جهود الأمم المتحدة لدعم استقرار الأوضاع في السودان

تركيا

الدفاع التركية: الهجمات المتواصلة على غزة تزيد حجم المأساة الإنسانية

روسيا

أسطول البحر الأسود يدمر 3 قوارب تابعة للقوات الأوكرانية و15 قاربًا مسيرًا

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

