الدفاع التركية: الهجمات المتواصلة على غزة تزيد حجم المأساة الإنسانية

أكدت وزارة الدفاع التركية أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة تزيد سوء وحجم المأساة الإنسانية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن، بفلسطين ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم مسار حل الدولتين وتساهم في تسريع العملية.
وقالت الوزارة : طالبنا ونواصل مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعّالة ضد اعتداءات إسرائيل المتصاعدة.
وأضاف: نتابع عن كثب اتصالات الحكومة السورية مع "قسد" الإرهابية وهجمات "قسد" في منبج وحلب خالفت اتفاق 10 مارس 2025 وتلك الهجمات تهدد السلام والاستقرار الإقليميَّين.
وشددت الوزارة على عزم أنقرة على التعاون مع دمشق وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد" ، مشيرة إلى أن زيارات القادة العسكريين السوريين لأنقرة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن الدعم التركي يشمل تطوير قدرات الدفاع السورية في البر والبحر والجو.