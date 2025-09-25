الدفاع التركية: الهجمات المتواصلة على غزة تزيد حجم المأساة الإنسانية



أكدت ‏وزارة الدفاع التركية أن‏ الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة تزيد سوء وحجم المأساة الإنسانية.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن ‏أنقرة رحبت باعتراف دول بينها أعضاء في مجلس الأمن، بفلسطين ، مشيرا إلى ‏ أن هذه الخطوة تدعم مسار حل الدولتين وتساهم في تسريع العملية.

وقالت الوزارة : ‏طالبنا ونواصل مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ تدابير فعّالة ضد اعتداءات إسرائيل المتصاعدة.

وأضاف: نتابع عن كثب اتصالات الحكومة السورية مع "قسد" الإرهابية و‏هجمات "قسد" في منبج وحلب خالفت اتفاق 10 مارس 2025 و‏تلك الهجمات تهدد السلام والاستقرار الإقليميَّين.

وشددت الوزارة على عزم ‏أنقرة على التعاون مع دمشق وفق مبدأ "دولة واحدة وجيش واحد" ، مشيرة إلى أن ‏زيارات القادة العسكريين السوريين لأنقرة تأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن ‏الدعم التركي يشمل تطوير قدرات الدفاع السورية في البر والبحر والجو.