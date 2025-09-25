مسؤول أممي يؤكد على مواصلة جهود الأمم المتحدة لدعم استقرار الأوضاع في السودان

إلتقى رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس كلاً من توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ومدير منظمة اليونيسف، وعدد من مسؤولي الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بمقر بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وبحسب وكالة الانباء السودانية ؛ فقد ناقش الاجتماع سبل تعزيز دعم الأمم المتحدة للعمليات الإنسانية في السودان، وتسهيل إيصال المساعدات، وتوسيع نطاق التدخلات الإنسانية، وحشد الدعم الدولي، وإنهاء حصار مدينة الفاشر، إلى جانب تقديم المساندة للعائدين واللاجئين.

كما أكد على إلتزام السودان بتيسير كافة الإجراءات الضرورية والإدارية التي من شأنها تحسين الأوضاع الإنسانية.

ومن حانبه ؛ شدد المسؤول الأممي على مواصلة جهود الأمم المتحدة لدعم استقرار الأوضاع في السودان.