أخبار العالم

الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا في السودان بأكثر من 113 ألف إصابة و3 آلاف وفاة

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا في السودان مع تسجيل أكثر من 113 ألف إصابة و3 آلاف وفاة
أ ش أ

 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الكوليرا في السودان بات يشمل جميع ولايات البلاد الثماني عشرة، في ظل ظروف إنسانية وصحية متدهورة جراء الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين ونصف.


وقالت نائبة ممثل المنظمة في السودان هالة خداري، في إفادة صحفية من بورتسودان، إن التفشي الذي بدأ في يوليو 2024 بولاية كسلا، أسفر حتى الآن عن تسجيل أكثر من 113,600 حالة إصابة ووفاة ما يزيد على 3,000 شخص، بمعدل وفيات بلغ 2.7%، وهو ما وصفته بـ"معدل مقلق" يشير إلى ثغرات في العلاج وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية في الوقت المناسب.


وأوضحت خداري أن العام الماضي شهد موجات تفشٍ في ولايتي النيل الأبيض والخرطوم وغيرها، نتيجة تأثيرات النزاع وحركة النزوح الواسعة، بينما ساهمت الأمطار الغزيرة والفيضانات والاكتظاظ ونقص المياه النظيفة في تفاقم انتشار الوباء.


وفي دارفور، حيث يتواصل انتشار الكوليرا منذ مايو الماضي، سُجلت حتى يوم الأحد 12,739 إصابة و358 وفاة في أكثر من نصف محليات الإقليم الخمس، بينما وصل معدل الوفيات في بعض مناطق غرب دارفور إلى 11.8%.


وأكدت خداري أن المنظمة وشركاءها أطلقوا الأحد الماضي حملة تطعيم في المجتمعات الأكثر تضرراً بدارفور بعد أسابيع من التحضيرات للتغلب على تحديات الوصول والنقل واللوجستيات، بهدف حماية نحو 1.86 مليون شخص في ست محليات ذات أولوية. وأشارت إلى أن "أكبر تحدٍ" كان إيصال اللقاحات إلى نيالا بجنوب دارفور عبر طرق طويلة ومعقدة في ظل المخاطر الأمنية.


من جانبه، حذر المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس من أن الأطفال يواجهون أخطر التبعات، إذ سجلت وفاة ما لا يقل عن 380 طفلاً دون سن الخامسة. وأضاف أن أكثر من 70% من المستشفيات في مناطق النزاع باتت خارج الخدمة بسبب الدمار أو نقص الكوادر والإمدادات، فضلاً عن استهداف مرافق الكهرباء والمياه، ما حرم ملايين المدنيين، بينهم أطفال، من الحصول على مياه نظيفة وآمنة.


ويذكر أن مرض الكوليرا عدوى معوية حادة تنتقل عبر المياه أو الغذاء الملوث بالبكتيريا، ويمكن أن تودي بحياة المصاب خلال ساعات إن لم يعالج، فيما يعتبر معدل الوفيات فوق 1% مؤشراً على ثغرات خطيرة في الاستجابة الصحية.

