محافظات

محافظ القليوبية يشهد حصاد القطن المصري بكفر شكر.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، صباح اليوم جولة ميدانية لحقول القطن بمدينة كفر شكر لمتابعة أعمال حصاد محصول "الذهب الأبيض" والوقوف على التحديات التي تواجه المزارعين. 

ورافقه في الجولة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة صفاء أمين، رئيس مدينة كفر شكر.

وأكد المحافظ، خلال تفقده لمحصول صنف "جيزة 97" طويل التيلة، أن القليوبية تشهد موسمًا استثنائيًا بفضل ملاءمة الظروف البيئية والجهود البحثية المبذولة، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للقطن المصري باعتباره منتجًا عالميًا فريدًا.
 

وأشار المحافظ إلى أن هذا الموسم يعكس ثمرة جهد المزارعين من خلال جودة وارتفاع إنتاجية الفدان، والمتوقع أن تتراوح بين 9 و11 قنطارًا، وهو ما يدعم مكانة القطن المصري في الأسواق العالمية. 

وأضاف أن القطن لا يقتصر دوره على كونه خامة أساسية للصناعات النسيجية والتصدير، بل يساهم أيضًا في تحسين خواص التربة الزراعية.
 

كما أوضح المحافظ أن الدولة حرصت على ضمان أعلى عائد للمزارع عبر منظومة البيع بالمزاد العلني، مؤكداً أن السعر الذي وصل إليه القنطار (12 ألف جنيه) يعد مؤشراً قوياً على التزام الدولة بدعم المزارعين وتحقيق ربحية عادلة تغطي تكاليف الإنتاج وتزيد عنها، مما يطمئن الفلاح بأن تسويق محصوله مضمون وبأفضل الأسعار.
 

من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المديرية كثفت جهودها الإرشادية لتطبيق أفضل الممارسات الزراعية والالتزام بمواعيد الحصاد، بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية لتطبيق أحدث التقنيات وتحسين الأصناف. 

وأضاف أن صنف "جيزة 97" أثبت كفاءته الإنتاجية على مساحة 42.6 فدان هذا العام، مشددًا على أهمية الحفاظ على نظافة القطن وطول تيلته لضمان أعلى درجات التقييم في مراكز التجميع وتسهيل عملية نقله إلى المزاد.
 

واختتم المحافظ الجولة بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والزراعية لتذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين خلال المراحل النهائية للحصاد والتسويق.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

