الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية

نجحت جمعية الأورمان تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، في دعم مستشفى الرياض المركزي، وذلك من خلال تسليمها بعض الأجهزة الطبية لقسم الاستقبال والطوارئ، لرفع مستوى أدائها خدمة للأسر الأولى بالرعاية بكفرالشيخ.



جاء ذلك بحضور وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ الدكتورة سمر عارف، نائبا عن وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد أبو السعد، وقيادات جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وقدمت الدكتورة سمر عارف، الشكر لجمعية الأورمان على دعمها لمستشفى الرياض المركزي، مؤكدة أن هذا الدعم سيعمل على تحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية للمرضى.



من جهته، قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن قرار دعم المستشفى كان مهما جدا؛ لأهمية دورها لعلاج غير القادرين والحالات الحرجة، موضحًا أن هذا النشاط ليس الأول من نوعه لأنشطة الجمعية، بل تقوم الجمعية بتقديم الدعم للعديد من المستشفيات الحكومية والجامعية.



وأوضح أن الدعم المقدم للمستشفى شمل جهاز الصدمات الكهربائية للقلب، وجهاز رسم القلب الكهربائي، ومنظار الحنجرة للكبار، ومنظار الحنجرة لحديثي الولادة.



يشار إلى أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في إجراء 55 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما، وفى مجال العيون نجحت وحتى الآن في توقيع الكشف الطبي على 950 ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

