الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل لينك، الصور الأولى من العمل ، الذي يتواصل تصوير مشاهده يومياً وبشكل مكثف، فى إطار التحضير لعرضه خلال الموسم الشتوى عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعد من الأعمال المنتظرة خلال الموسم لما يتطرق خلال أحداثه للعديد من القضايا الاجتماعية العامة.

مسلسل لينك" يطرح قضية شديدة الأهمية تتعلق بالنصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، ويأتى ذلك فى توقيت تنامت فيه جرائم الاحتيال الإلكترونى مع تطور التكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

مسلسل "لينك" من إنتاج شركة إيما لاين ، وبطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.