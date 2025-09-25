قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
5 أسباب وراء خسارة محمد صلاح سباق الكرة الذهبية .. هل خذله ليفربول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني

مسلسل لينك
مسلسل لينك
أحمد البهى

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل لينك، الصور الأولى من العمل ، الذي يتواصل تصوير مشاهده يومياً وبشكل مكثف، فى إطار التحضير لعرضه خلال الموسم الشتوى عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يعد من الأعمال المنتظرة خلال الموسم لما يتطرق خلال أحداثه للعديد من القضايا الاجتماعية العامة.

مسلسل لينك" يطرح قضية شديدة الأهمية تتعلق بالنصب الإلكتروني وما يسببه من معاناة كبيرة للأشخاص والعائلات، حيث يسلط الضوء على الكيفية التي يقع بها الضحايا فى فخ المحتالين عبر الإنترنت، وما ينتج عن ذلك من مشكلات مادية ونفسية واجتماعية تهدد استقرار الكثير من الأسر، ويأتى ذلك فى توقيت تنامت فيه جرائم الاحتيال الإلكترونى مع تطور التكنولوجيا، هذا بالإضافة إلى التطرق للعديد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

مسلسل "لينك" من إنتاج شركة إيما لاين ، وبطولة النجم سيد رجب والنجمة رانيا يوسف، إلى جانب نخبة من الفنانين أبرزهم: ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، هيثم نبيل، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

لينك مسلسل لينك سيد رجب رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

ترشيحاتنا

فقر الدم

فقر الدم يهدد البصر ويغير مظهر العينين

الزبادي

سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

العلاقة الزوجية

الرمان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد