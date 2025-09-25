ميسي يحقق رقمين تاريخيين في الدوري الأمريكي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، رقمين تاريخيين في مسابقة الدوري الأمريكي، اليوم الخميس.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدف في فوز ميامي على نيويورك سيتي برباعية نظيفة، ليتأهل فريقه إلى الأدوار النهائية.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل ويصنع 35 هدفًا على الأقل في موسمين متتاليين.

كما أصبح النجم الأرجنتيني رابع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يُسجل في 8 مباريات بأكثر من هدف في موسم واحد.

أهداف إنتر ميامي ونيويورك سيتي

في الدقيقة 43، استلم رودريجيز تمريرة رائعة من النجم الأرجنتيني ميسي خلف دفاع نيويورك سيتي، ليأخذ وقته قبل أن يسددها ببراعة في الزاوية اليمنى السفلى من مرمى مات فريز.

وضاعف ميامي تقدمه في الدقيقة 74 عن طريق ميسي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق فريس بعد تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس اخترقت دفاع المنافس.

وحصل فريق خافيير ماسكيرانو على ركلة جزاء بعد سقوط رودريجو دي بول داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جاستن هاك، لينفذ سواريز ركلة الجزاء بنجاح.

وحسم ميسي الفوز الحاسم قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عندما انتهت انطلاقة ميسي المبهرة من اليمين بتسديدة رائعة تجاوزت فريس إلى الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.