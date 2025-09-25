قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: تشكُل رأي عام عالمي يرفض ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات في قطاع غزة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
48 ساعة.. مدرب عملاق البرتغال يطلب مهلة أخيرة للرد على تدريب الأهلي
الصور الأولى من مسلسل لينك.. والعمل يسط الضوء على النصب الإلكتروني
«العربي الأوروربي للدراسات»: اعتراف دول كبرى بفلسطين «تحوّل دراماتيكي» رغم الخلافات الأوروبية|فيديو
الحسم خلال 48 ساعة.. برونو لاج يفاضل بين عرض الأهلي وآخر أوروبي
حاولت الانتحار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
ادفع 25 ألف جنيه مقدم.. آخر موعد للتقديم على سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل
صفحة بيراميدز تشكر الجماهير المصرية على الدعم أمام أهلي جدة
إقبال سياحي كبير من دول شرق آسيا على دير سانت كاترين
حبس ساركوزي 5 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الانتخابات 2007
الأورمان: دعم مستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ بأجهزة للقلب ومناظير ومستلزمات طبية
رياضة

ميسي يحقق رقمين تاريخيين في الدوري الأمريكي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، رقمين تاريخيين في مسابقة الدوري الأمريكي، اليوم الخميس.

وسجل ميسي هدفين وصنع هدف في فوز ميامي على نيويورك سيتي برباعية نظيفة، ليتأهل فريقه إلى الأدوار النهائية.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يسجل ويصنع 35 هدفًا على الأقل في موسمين متتاليين. 

كما أصبح النجم الأرجنتيني رابع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم يُسجل في 8 مباريات بأكثر من هدف في موسم واحد.

أهداف إنتر ميامي ونيويورك سيتي

في الدقيقة 43، استلم رودريجيز تمريرة رائعة من النجم الأرجنتيني ميسي خلف دفاع نيويورك سيتي، ليأخذ وقته قبل أن يسددها ببراعة في الزاوية اليمنى السفلى من مرمى مات فريز.
وضاعف ميامي تقدمه في الدقيقة 74 عن طريق ميسي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق فريس بعد تمريرة رائعة من سيرجيو بوسكيتس اخترقت دفاع المنافس.

وحصل فريق خافيير ماسكيرانو على ركلة جزاء بعد سقوط رودريجو دي بول داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من جاستن هاك، لينفذ سواريز ركلة الجزاء بنجاح.

وحسم ميسي الفوز الحاسم قبل أربع دقائق من نهاية المباراة عندما انتهت انطلاقة ميسي المبهرة من اليمين بتسديدة رائعة تجاوزت فريس إلى الزاوية اليسرى السفلية للمرمى.

ميسي إنتر ميامي الدوري الأمريكي نيويورك سيتي ليونيل ميسي

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

صلاة الفجر

هل النوم عن صلاة الفجر من علامات النفاق؟.. اعرف حكم الشرع

وحدات التضامن

وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات تنظم حفل استقبال للطلاب بمناسبة العام الجامعي الجديد

صورة ارشيفية

نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشئون الخارجية يلتقيان محافظ القليوبية لبحث سبل التعاون

السفير الني: موريتانيا لها دور كبير في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

السفير الني: موريتانيا لها دور كبير في دعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

