الرئيس السيسي: السلام خيارنا الاستراتيجي لضمان استقرار المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن السلام يمثل الخيار الاستراتيجي لمصر في ضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة.

وأضاف خلال اجتماع اليوم، أن التاريخ أثبت أن الصراعات لا تخدم أي طرف، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من نزاعات أنهكت شعوبها.

كما شدد على أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية السلام وترسيخه، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية للموقف المصري في هذا الإطار.



السيسي: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية. وأكد أن التسوية الوحيدة التي يمكن أن تحقق السلام هي إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أهمية تكثيف التنسيق مع المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في إطار الخطة الأمريكية لوقف