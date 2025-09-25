بروتوكول تعاون بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي المرج ومؤسسة الزكاة

وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفني بروتوكول بين الوزارتين بشأن التعاون والتنسيق الكامل لمنح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بمنطقتي "المرج ومؤسسة الزكاة"، بمحافظة القاهرة، والاستفادة من مسطح "15 فدان" بالموقع المشار إليه بغرض إقامة مجمع مدارس عليها، والتي يتم إنشاؤها وإدارتها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لما يمثله التعليم من أولوية مهمة، حيث سيتم إنشاء مجمع مدارس في تلك المنطقة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الطلاب.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني، وشهد هذا العام انطلاق الدراسة في عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات "الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية"، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،وستوفر تلك المراكز بيئة آمنة ومحفزة للطفل من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال توفير خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الطفل في المراحل العمرية الأولى.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية توقيع هذا البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لأن إنشاء مجمع مدارس في تلك المنطقة سيعود بالنفع لمواجهة الكثافات الطلابية وإقامة مثل هذا المجمع يساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في إدارة المرج التعليمية.

وتوجه السيد محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير لوزيرة التضامن الاجتماعي التي سعت للمساهمة في تقديم حلول عملية، وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق الذي تعمل من خلاله الحكومة، مشيرا إلى أنهم سيبذلون قصارى الجهود لكي يكون هذا المجمع التعليمي جاهزا مع انطلاق العام الدراسي المقبل.

وبموجب البروتوكول تلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على المدارس والمباني التي يتم إقامتها، وكذا في جميع الفعاليات الخاصة بها، واعتبار هذا المشروع المزمع إبرامه مشروع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وحضر توقيع البرتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.