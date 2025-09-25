حالة الطقس غدا.. تحذير من شبورة على الطرق ورياح مثيرة للرمال جنوبي الصعيد

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة الموافق 26 سبتمبر 2025 طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والعلمين على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الادارية 33 22

6 اكتوبر 33 21

بنهــــا 32 22

دمنهور 31 22

وادى النطرون 32 21

كفر الشيخ 31 21

المنصورة 31 22

الزقازيق 32 23

شبين الكوم 31 21

طنطا 31 21

دمياط 29 23

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 31 20

السويس 30 21

العريش 29 21

رفح 29 22

رأس سدر 31 23

نخل 30 14

كاترين 26 13

الطور 31 25

طابا 30 23

شرم الشيخ 33 26

الإسكندرية 28 22

العلمين 29 21

مطروح 28 22

السلوم 31 20

سيوة 32 18

رأس غارب 33 26

الغردقة 32 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 27

أبو رماد 32 26

رأس حدربة 31 27

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 33 20

سوهاج 34 22

قنا 35 24

الأقصر 35 24

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 17

أبو سمبل 37 25

درجات الحرارة غدا في المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 39 27

المدينة 39 25

الرياض 41 27

المنامة 36 29

أبوظبى 38 29

الدوحة 35 29

الكويت 40 24

دمشق 32 16

بيروت 29 24

عمان 28 15

القدس 27 16

غزة 28 22

بغداد 37 20

مسقط 32 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 39 26

طرابلس 32 23

تونس 28 20

الجزائر 24 15

الرباط 25 15

نواكشوط 39 27

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 24 12

إسطنبول 23 16

إسلام آباد 35 23

نيودلهي 35 26

جاكرتا 35 24

بكين 29 15

كوالالمبور 35 24

طوكيو 32 24

أثينا 27 19

روما 25 12

باريس 15 08

مدريد 26 11

برلين 16 09

لندن 16 10

مونتريال 23 11

موسكو 14 08

نيويورك 27 18

واشنطن 28 19

أديس أبابا 21 10